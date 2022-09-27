https://sputniknews.com.tr/20220927/nato-muttefik-ulkelere-silah-stoklarini-en-kisa-surede-doldurmalari-cagrisi-yapti-1061683124.html

NATO, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı

NATO, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T19:51+0300

2022-09-27T19:51+0300

2022-09-27T19:51+0300

savunma

nato

jens stoltenberg

ukrayna

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NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştü.Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.

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