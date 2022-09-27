https://sputniknews.com.tr/20220927/nato-muttefik-ulkelere-silah-stoklarini-en-kisa-surede-doldurmalari-cagrisi-yapti-1061683124.html
NATO, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı
NATO, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:51+0300
2022-09-27T19:51+0300
2022-09-27T19:51+0300
savunma
nato
jens stoltenberg
ukrayna
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NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştü.Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.
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nato, jens stoltenberg, ukrayna
nato, jens stoltenberg, ukrayna
NATO, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.
NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.
Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.
Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.
Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştü.
Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.