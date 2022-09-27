https://sputniknews.com.tr/20220927/moskova-bolgesinde-5-milyon-dolar-yatirimla-makarna-fabrikasi-kurulacak-1061676825.html

Moskova Bölgesi’nde 5 milyon dolar yatırımla makarna fabrikası kurulacak

Moskova Bölgesi’nde 5 milyon dolar yatırımla makarna fabrikası kurulacak

Kırgız-Türk ortak iştiraki olan Akun grubunun Moskova Bölgesi’ndeki Elektrogorsk’ta toplam 5 milyon dolar yatırım yaparak makarna fabrikası kuracağı... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:41+0300

2022-09-27T17:41+0300

2022-09-27T17:41+0300

ekonomi

rusya

kırgızistan

türkiye

makarna

fabrika

moskova

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Moskova Bölgesi Tarım ve Gıda Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Akun grubu, Elektrogorsk'ta toplam 5 milyon dolarlık yatırımla makarna fabrikası kuracak.Açıklamada ayrıca söz konusu proje için 20 bin metrekarelik arsa satın alındığı, fabrikanın 2023'ün sonlarında devreye girmesi planlandığı kaydedildi. Tesisin faaliyete geçmesi sayesinde 80 kişilik istihdam yaratılmış olacak.Moskova Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı Georgiy Filimonov yaptığı açıklamada, “Un, irmik, makarna çeşitleri ve erişte üretiminde uzmanlaşan Kırgız-Türk şirketler grubu ‘AKUN’, Moskova Bölgesi’ndeki Elektrogorsk bölgesinde yeni bir fabrika ve depolama tesisleri inşa etmeyi planlıyor. Projeye yapılacak yatırımların hacmi en az 5 milyon dolar olacak. 80 kişilik istihdam yaratılmış olacak” ifadelerini kullandı.Un, makarna çeşitleri, su ve meşrubat üreten yedi işletmeden oluşan AKUN grubunun ürünleri Rusya’da 500’den fazla mağazaya ve eski Sovyet ülkelerine tedarik ediliyor.

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