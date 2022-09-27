https://sputniknews.com.tr/20220927/misiroglunun-ailesinden-meral-aksener-icin-suc-duyurusu-1061655853.html

Mısıroğlu'nun ailesinden Meral Akşener için suç duyurusu

Mısıroğlu'nun ailesinden Meral Akşener için suç duyurusu

Kadir Mısıroğlu'nun çocukları, babaları hakkındaki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında suç duyurusu yaptı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T06:26+0300

2022-09-27T06:26+0300

2022-09-27T06:26+0300

türkiye

kadir mısıroğlu

meral akşener

suç duyurusu

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Atatürk ile ilgili sözleriyle tartışma konusu olan ve 2019'da 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'nun ailesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yargıya başvurdu.Mısıroğlu'nun ailesi adına açıklama yapan Avukat Faruk Keleştimur, Akşener'in Mersin'de yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı ifadelerle Türk Ceza Kanunu'nun 130, maddesinin 1. fırkası kapsamında 'Kişinin hatırasına hakaret' suçunu işlediğini iddia etti.Duvar'ın haberine göre, "Mısıroğlu'nun Zübeyde hanıma dair hiçbir şekilde bahse konu ithamlarda bulunmadığı bilakis bu husustaki itham ve iftiraya ilişkin reddiye mahiyetinde beyanlarda bulunduğu açıktır" diyen Avukat Keleştimur, Akşener'in Mısıroğlu'nu bu ithamın sahibi gibi gösterip hakaret ettiğini savundu. Keleştimur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Mısıroğlu'nun çocuğu adına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.'ÖZÜR DİLERİM' DEMİŞTİİYİ Parti lideri Akşener, "İzmit'in Gündoğdu Köyü'nden çıkmış bir ailenin kızıyım. Atatürk'ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim, özür" demişti.HASAN AKAR TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTINur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu ifade edilen Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili "Genelevde çalışıyordu" demişti. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklanan Hasan Akar'ın aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu. Mahkeme, Akar'ın tahliyesine karar vermişti.“Keşke Yunan galip gelseydi” sözüyle de siyasette ve sosyal medyada tartışma konusu olan Kadir Mısıroğlu ise 31 Ağustos 2017'de Twitter'dan "Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin" mesajı paylaşmıştı.

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kadir mısıroğlu, meral akşener, suç duyurusu