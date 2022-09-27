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Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı
Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T16:05+0300
2022-09-27T16:05+0300
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türkiye
kuzey kıbrıs
münür rahvancıoğlu
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Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan bir uçakla gün içinde geri gönderilmesi bekleniyor.N-82 kodu nedir?N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı): N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20220923/kuzey-kibris-ulastirma-bakani-arikli-rumlarla-masaya-oturup-bir-federasyon-konusma-donemi-kapandi-1061539319.html
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türkiye, kuzey kıbrıs, münür rahvancıoğlu
türkiye, kuzey kıbrıs, münür rahvancıoğlu

Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı

16:05 27.09.2022
© Fotoğraf : Twitter Bağımsızlık yolu Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu
 Bağımsızlık yolu Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.
Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.
Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan bir uçakla gün içinde geri gönderilmesi bekleniyor.

N-82 kodu nedir?

N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı): N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır.
Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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