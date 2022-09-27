https://sputniknews.com.tr/20220927/kuzey-kibrisli-munur-rahvancioglu-turkiyeye-alinmadi-1061672305.html
Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı
Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T16:05+0300
2022-09-27T16:05+0300
2022-09-27T16:05+0300
türkiye
türkiye
kuzey kıbrıs
münür rahvancıoğlu
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Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan bir uçakla gün içinde geri gönderilmesi bekleniyor.N-82 kodu nedir?N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı): N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır.
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türkiye, kuzey kıbrıs, münür rahvancıoğlu
türkiye, kuzey kıbrıs, münür rahvancıoğlu
Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı
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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.
Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.
Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan bir uçakla gün içinde geri gönderilmesi bekleniyor.
N-82 kodu nedir?
N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı): N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır.