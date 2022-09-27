https://sputniknews.com.tr/20220927/kuzey-kibrisli-munur-rahvancioglu-turkiyeye-alinmadi-1061672305.html

Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı

Kuzey Kıbrıslı Münür Rahvancıoğlu Türkiye’ye alınmadı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T16:05+0300

2022-09-27T16:05+0300

2022-09-27T16:05+0300

türkiye

türkiye

kuzey kıbrıs

münür rahvancıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061672135_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_183b1e6c94a7a145845fe0eea87e7b07.jpg

Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan bir uçakla gün içinde geri gönderilmesi bekleniyor.N-82 kodu nedir?N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı): N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20220923/kuzey-kibris-ulastirma-bakani-arikli-rumlarla-masaya-oturup-bir-federasyon-konusma-donemi-kapandi-1061539319.html

türkiye

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kuzey kıbrıs, münür rahvancıoğlu