https://sputniknews.com.tr/20220927/kremlin-kuzey-akima-sabotaj-gerceklestirilmis-olmasi-ihtimalini-dislamiyoruz-1061661362.html

Kremlin: Kuzey Akım’a sabotaj gerçekleştirilmiş olması ihtimalini dışlamıyoruz

Kremlin: Kuzey Akım’a sabotaj gerçekleştirilmiş olması ihtimalini dışlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T12:47+0300

2022-09-27T12:47+0300

2022-09-27T13:25+0300

kremlin

avrupa'da enerji krizi

dmitriy peskov

kuzey akım

rusya

doğalgaz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine taşıması için inşa edilen Kuzey Akım-2 boru hattında yaşanan basınç düşüşü nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Bunlar çok endişe verici haberler. Gerçekten de boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz, bunun ne tür bir tahribar olduğu henüz belirsiz. Boru hattının Danimarka’nın ekonomik alanından geçen kısmında basınç ciddi anlamda düşmüş durumda" dedi.Boru hattındaki basınç düşüşü ‘önceden benzeri görülmemiş, acilen araştırılması gereken bir durum’ olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü, Kuzey Akım’a sabotaj gerçekleştirilmiş olması ihtimali hakkındaki soruya, “Şu anda hiçbir olasılığı dışlayamayız” yanıtını verdi.Boru hattı operatörü olan Nord Stream 2 AG şirketi, hatta hızlı bir basınç düşüşü yaşandığının belirlendiği ve bunun sebeplerinin araştırılmakta olduğu açıklamasını yapmıştı. Operatör şirketin hisselerinin çoğunluğu, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’a ait.Danimarka yetkilileri ise, hattın kendi ekonomik alanlarından geçen kısmında bir sızıntı yaşandığını söyledi. Bununla beraber sızıntı, Gazprom tarafından doğrulanmış değil.Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yakında hizmete girmesi bekleniyordu, fakat Almanya, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından projeyi askıya almıştı.Devreye girmemiş olsa da boru hattına ‘teknik gaz’ diye tabir edilen boru hattını çalışır duruma getirecek bir miktar doğalgaz önceden pompalanmıştı.Putin'in Erdoğan'a Kiev ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylediğini doğruladıÖte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kiev ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylediğini doğruladı.Ancak Peskov, Ukrayna tarafı ile müzakere masasına oturmak gerekli olan şartların, yaşanan gelişmelerle beraber değişmekte olduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü, basın toplantısında aldığı ilgili soruya verdiği yanıtta, “Devlet Başkanı Putin, (Erdoğan’a), tabii ki, Rusya’nın müzakere gerçekleştirmeye hâlâ hazır olduğunu söyledi. Fakat durum değiştikçe (müzakere masasına için oturulması için gerekli gördüğümüz) şartlar da değişiyor. Bunu defalarca söyledik” ifadelerini kullandı.Peskov, “Bununla beraber temel prensibimiz hâlâ aynı: (öncelikle, Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılması gerekiyor” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü ayrıca, “(Putin’in Erdoğan ile görüşmesinde) söylenmiş olan bir başka şey de şuydu: müzakere yolundan tamamen ayrılan Ukrayna tarafı oldu, bu yüzden de özel askeri operasyonumuz devam ediyor” vurgusunu yaptı.

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kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım, rusya, doğalgaz