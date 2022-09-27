Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kadınlara sesleniyorum, siz 'konu mankeni' değilsiniz

"Şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum; 'gelmeyin bu oyuna'. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur."