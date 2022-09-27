Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kadınlara sesleniyorum, siz 'konu mankeni' değilsiniz
20:08 27.09.2022 (güncellendi: 20:29 27.09.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© İHA / HATİCE YETMEN
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane" değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa, buluyor. Geliyor yakasına rozet takıyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölümleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.
Paylaşımın devamında muhafazakar genç kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz "tane" değilsiniz. "İş" değilsiniz. "Konu mankeni" değilsiniz. "Sembolik" değilsiniz.
Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.
Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 27, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmuştu.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:
"Şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum; 'gelmeyin bu oyuna'. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur."