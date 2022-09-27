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Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kadınlara sesleniyorum, siz 'konu mankeni' değilsiniz
Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kadınlara sesleniyorum, siz 'konu mankeni' değilsiniz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane" değilsiniz. 'İş'... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
kadın
başörtü
başörtülü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa, buluyor. Geliyor yakasına rozet takıyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölümleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Paylaşımın devamında muhafazakar genç kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmuştu.Erdoğan burada yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, kadın, başörtü, başörtülü
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, kadın, başörtü, başörtülü

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kadınlara sesleniyorum, siz 'konu mankeni' değilsiniz

20:08 27.09.2022 (güncellendi: 20:29 27.09.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane" değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa, buluyor. Geliyor yakasına rozet takıyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölümleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.
Paylaşımın devamında muhafazakar genç kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz "tane" değilsiniz. "İş" değilsiniz. "Konu mankeni" değilsiniz. "Sembolik" değilsiniz.
Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmuştu.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:
"Şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum; 'gelmeyin bu oyuna'. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti
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