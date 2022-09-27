https://sputniknews.com.tr/20220927/karamollaoglu-beni-6li-masaya-bir-bakima-erdogan-itti-1061656124.html

Karamollaoğlu: Beni 6'lı masaya bir bakıma Erdoğan itti

Karamollaoğlu: Beni 6'lı masaya bir bakıma Erdoğan itti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisini muhalefetin oluşturduğu 6’lı masaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T07:53+0300

2022-09-27T07:53+0300

2022-09-27T08:04+0300

politika

temel karamollaoğlu

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet’ten Hande Fırat’a açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Erdoğan ile geçmişte yaptığı iki görüşmeye dikkati çekti. O görüşmelerden sonra “Anlaşamamakta anlaştık” dediğini hatırlattı ve şunları söyledi:"İlk başlangıçta böyle bir birliktelik (6’lı masa) içinde olmayı düşünmedim. Sonunda Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oldu.(Erdoğan sizi bu masaya itti mi?) Bir bakıma öyle oldu.Siyasi manevraları en iyi Sayın Erdoğan beceriyor. Türkiye’nin meseleleri müzakereye ihtiyacı var. Tayyip Bey bunu sağlamış olsaydı...Dünyadaki liderlere bakınca en kıdemli iki, üç lider var. Onlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı. Diyalog kurmakta rahat. Bir de içerde kurmuş olsaydı bu diyaloğu... Ancak artık kendi arkadaşlarıyla bile konuları enine boyuna tartışmıyor."

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temel karamollaoğlu, recep tayyip erdoğan