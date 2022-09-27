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İstanbul'daki etkinliğe davet edilen Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti
İstanbul'daki etkinliğe davet edilen Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti
Sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Levent, Adana’ya çağırıldığını düşünerek... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
haluk levent
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AHBAP kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana’ya çağırıldığını düşünerek Adana’ya gitti.Davet üzerine Adana’ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenen Levent, yaşananları şöyle anlattı:"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?-Tabii ki sayın valim.Az önce:-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?-Ortaköy’de.-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.-Yapmayın ya.Az önce bu durum yaşandı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aradım. O da "Valimiz Süleyman Elban yanımda Haluk'çuğum dur telefona vereyim" dedi.Valimiz de inanamadı.Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken... Tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim."
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haluk levent, adana
haluk levent, adana

İstanbul'daki etkinliğe davet edilen Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti

12:13 27.09.2022
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Levent, Adana’ya çağırıldığını düşünerek yanlışlıkla Adana’ya gitti.
AHBAP kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana’ya çağırıldığını düşünerek Adana’ya gitti.

Davet üzerine Adana’ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenen Levent, yaşananları şöyle anlattı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?
-Tabii ki sayın valim.

Az önce:
-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?
-Ortaköy’de.
-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.
-Yapmayın ya.

Az önce bu durum yaşandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aradım. O da "Valimiz Süleyman Elban yanımda Haluk'çuğum dur telefona vereyim" dedi.
Valimiz de inanamadı.
Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken... Tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim."
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