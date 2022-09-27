https://sputniknews.com.tr/20220927/irak-disisleri-bakani-huseyin-petrol-fiyati-onumuzdeki-aylarda-150-dolara-ulasabilir-1061682410.html
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gelecek aylarda petrol fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini belirterek, bunun petrol üreticisi olmayan ülkelerin... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:32+0300
2022-09-27T19:32+0300
2022-09-27T19:36+0300
ekonomi
irak
fuad hüseyin
petrol
bm
bm
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında Sputnik Arapça’ya açıklamalarda bulunan Hüseyin “Kış yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının yükseleceğini hissediyorum. Belki de 150'ye (varil başına 150 dolar) ulaşacak” ifadelerini kullandı.Iraklı Bakan, petrol fiyatlarının kışın da yükselemeye devam etmesi, üretici olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.Hüseyin, fiyat artışındaki mevsimsel faktörlere ek olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların da ‘hidrokarbon maliyeti’ üzerindeki etkisine dikkat çekti.Dün 86.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82.86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.32 artarak 83.95 dolar olmuştu.
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irak, fuad hüseyin, petrol, bm, bm
irak, fuad hüseyin, petrol, bm, bm
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir
19:32 27.09.2022 (güncellendi: 19:36 27.09.2022) Abone ol
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gelecek aylarda petrol fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini belirterek, bunun petrol üreticisi olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu toplantıları sırasında Sputnik Arapça
’ya açıklamalarda bulunan Hüseyin “Kış yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının yükseleceğini hissediyorum. Belki de 150'ye (varil başına 150 dolar) ulaşacak”
ifadelerini kullandı.
Iraklı Bakan, petrol fiyatlarının kışın da yükselemeye devam etmesi, üretici olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.
Hüseyin, fiyat artışındaki mevsimsel faktörlere ek olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların da ‘hidrokarbon maliyeti’ üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Dün 86.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82.86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.32 artarak 83.95 dolar olmuştu.