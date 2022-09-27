https://sputniknews.com.tr/20220927/irak-disisleri-bakani-huseyin-petrol-fiyati-onumuzdeki-aylarda-150-dolara-ulasabilir-1061682410.html

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Petrol fiyatı önümüzdeki aylarda 150 dolara ulaşabilir

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gelecek aylarda petrol fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini belirterek, bunun petrol üreticisi olmayan ülkelerin... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T19:32+0300

2022-09-27T19:32+0300

2022-09-27T19:36+0300

ekonomi

irak

fuad hüseyin

petrol

bm

bm

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında Sputnik Arapça’ya açıklamalarda bulunan Hüseyin “Kış yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının yükseleceğini hissediyorum. Belki de 150'ye (varil başına 150 dolar) ulaşacak” ifadelerini kullandı.Iraklı Bakan, petrol fiyatlarının kışın da yükselemeye devam etmesi, üretici olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.Hüseyin, fiyat artışındaki mevsimsel faktörlere ek olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların da ‘hidrokarbon maliyeti’ üzerindeki etkisine dikkat çekti.Dün 86.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82.86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.32 artarak 83.95 dolar olmuştu.

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irak, fuad hüseyin, petrol, bm, bm