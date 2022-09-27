https://sputniknews.com.tr/20220927/ingiltereden-vatandaslarina-sirnak-ve-hakkari-icin-seyahat-uyarisi-1061666733.html
İngiltere'den vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısı
İngiltere'den vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahatler konusunda uyarı yaptı. Bakanlık, zorunlu olmadıkça Suriye sınırına 10 kilometre... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:29+0300
2022-09-27T14:29+0300
2022-09-27T14:29+0300
dünya
ingiltere
türkiye
seyahat uyarısı
şırnak
hakkari
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye seyahatleri konusunda uyarıda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlara zorunlu olmadıkça Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve Şırnak ve Hakkari'ye gitmemeleri tavsiye edildi.İlgili duyuru, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.Londra, 11 Ağustos’ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay’a gitmemeleri konusunda uyarmıştı.
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ingiltere, türkiye, seyahat uyarısı, şırnak, hakkari
ingiltere, türkiye, seyahat uyarısı, şırnak, hakkari
İngiltere'den vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahatler konusunda uyarı yaptı. Bakanlık, zorunlu olmadıkça Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve Şırnak ve Hakkari'ye gidilmemesini tavsiye etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye seyahatleri konusunda uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlara zorunlu olmadıkça Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve Şırnak ve Hakkari'ye gitmemeleri tavsiye edildi.
İlgili duyuru, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.
Londra, 11 Ağustos’ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay’a gitmemeleri konusunda uyarmıştı.