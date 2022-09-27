https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-polisevine-saldiri-gerceklestiren-pkkli-2-teroristten-birinin-kimligi-belirlendi-1061656569.html
İçişleri: Polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin kimliği belirlendi
İçişleri: Polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin kimliği belirlendi
İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T08:51+0300
2022-09-27T08:51+0300
2022-09-27T08:51+0300
türkiye
mersin
saldırı
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İçişleri Bakanlığı, 1 polisin ölümüne, 1 polisin de yaralanmasına neden olan Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
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mersin, saldırı
İçişleri: Polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin kimliği belirlendi
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İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 1 polisin ölümüne, 1 polisin de yaralanmasına neden olan Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.