https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-polisevine-saldiri-gerceklestiren-pkkli-2-teroristten-birinin-kimligi-belirlendi-1061656569.html

İçişleri: Polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin kimliği belirlendi

İçişleri: Polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T08:51+0300

2022-09-27T08:51+0300

2022-09-27T08:51+0300

türkiye

mersin

saldırı

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İçişleri Bakanlığı, 1 polisin ölümüne, 1 polisin de yaralanmasına neden olan Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

türkiye

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mersin, saldırı