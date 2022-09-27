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Google'dan Jale İnan doodle'ı: Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu
Google'dan Jale İnan doodle'ı: Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu
Google ana sayfasına, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ı taşıdı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T15:12+0300
2022-09-27T15:12+0300
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Google, uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek veren Jale İnan'ın görselini sayfasında kullanarak, "Jale İnan'ı saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verdi.İnternet kullanıcıları 'doodle'ı tıklayınca Jale İnan'ın biyografisine ve fotoğraflarına ulaşabiliyor."Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.Kimdir?İstanbul'da 1 Şubat 1914'te doğan arkeolog Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda, Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlayan İnan, tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları da yaptı. İnan, 87 yaşında vefat etti.
https://sputniknews.com.tr/20220423/googledan-23-nisana-ozel-doodle-1055789938.html
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google, doodle, arkeolog
google, doodle, arkeolog

Google'dan Jale İnan doodle'ı: Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu

15:12 27.09.2022
© AAJale İnan
Jale İnan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Google ana sayfasına, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ı taşıdı.
Google, uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek veren Jale İnan'ın görselini sayfasında kullanarak, "Jale İnan'ı saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verdi.
İnternet kullanıcıları 'doodle'ı tıklayınca Jale İnan'ın biyografisine ve fotoğraflarına ulaşabiliyor.
"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Kimdir?

İstanbul'da 1 Şubat 1914'te doğan arkeolog Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda, Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlayan İnan, tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları da yaptı. İnan, 87 yaşında vefat etti.
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