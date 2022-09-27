FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti
© Fotoğraf : SportKlub / YouTubeFIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu.
© Fotoğraf : SportKlub / YouTube
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu.
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.
.@FIBA says they are investigating the matter. RT @fansconnectclub: WATCH:Mali basketball players fight each other in mixed zone after 81-68 defeat to Serbia at the #FIBAWWC earlier today.— PHSports LiveScores (@LiveScoresPH) September 27, 2022
[Video credit:Sport Klub] pic.twitter.com/x6nVOWLEai
Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.
Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.