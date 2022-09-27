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FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T09:32+0300
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spor
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kavga
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Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.
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fiba, basketbol, kavga
fiba, basketbol, kavga

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti

09:32 27.09.2022
© Fotoğraf : SportKlub / YouTubeFIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu.
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© Fotoğraf : SportKlub / YouTube
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FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu.
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.
Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.
Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.
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