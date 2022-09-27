https://sputniknews.com.tr/20220927/fiba-kadinlar-dunya-kupasinda-iki-malili-basketbolcu-canli-yayinda-kavga-etti-1061657124.html

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu canlı yayında kavga etti

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fiba

basketbol

kavga

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Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

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fiba, basketbol, kavga