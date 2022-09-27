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Fatih Terim'den Galatasaray yorumu: Biraz sabır gerek
Fatih Terim'den Galatasaray yorumu: Biraz sabır gerek
İstanbul'da 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım kahvaltısına katılan Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, sarı-kırmızılı... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:22+0300
2022-09-27T17:22+0300
spor
fatih terim
galatasaray
alanyaspor
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Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.Yeni Alanya Gazetesi'ne konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.Alanyaspor ise 2 Ekim Pazar günü kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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fatih terim, galatasaray, alanyaspor
fatih terim, galatasaray, alanyaspor

Fatih Terim'den Galatasaray yorumu: Biraz sabır gerek

17:22 27.09.2022
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© İHA
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İstanbul'da 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım kahvaltısına katılan Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray için sabredilmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.
Yeni Alanya Gazetesi'ne konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.
Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Alanyaspor ise 2 Ekim Pazar günü kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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