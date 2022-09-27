https://sputniknews.com.tr/20220927/fatih-terimden-galatasaray-yorumu-biraz-sabir-gerek-1061676125.html

Fatih Terim'den Galatasaray yorumu: Biraz sabır gerek

Fatih Terim'den Galatasaray yorumu: Biraz sabır gerek

İstanbul'da 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım kahvaltısına katılan Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, sarı-kırmızılı... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:22+0300

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spor

fatih terim

galatasaray

alanyaspor

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Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.Yeni Alanya Gazetesi'ne konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.Alanyaspor ise 2 Ekim Pazar günü kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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fatih terim, galatasaray, alanyaspor