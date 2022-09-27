https://sputniknews.com.tr/20220927/fas-merkez-bankasi-faiz-oranini-50-baz-puan-artirdi-1061685841.html
Fas Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı
Fas Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı
Fas Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T21:16+0300
2022-09-27T21:16+0300
2022-09-27T21:17+0300
ekonomi
faiz
fas merkez bankası
para
enflasyon
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Fas Merkez Bankası Bank Al-Maghrib (BAM), tedarik zincirindeki yavanlaşama ve artan enflasyon nedeniyle faiz oranını 0.50 puan artırarak yüzde 2'ye çıkardığını duyurdu.BAM, bugün üç ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kararın yükselen enflasyon ortamında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.Banka, açıklamanın devamında, başta enflasyonist baskılar olmak üzere ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.Enflasyonun Temmuz'da yüzde 7.7'den Ağustos'ta yüzde 8'e yükseldiği, bunun önerilen yüzde 2'nin çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamaya göre, ülkede yıllık enflasyonun 2021'de yüzde 1.4'ten 2022'de ortalama yüzde 6.3'e çıkması bekleniyor.
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faiz, fas merkez bankası , para, enflasyon
faiz, fas merkez bankası , para, enflasyon
Fas Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı
21:16 27.09.2022 (güncellendi: 21:17 27.09.2022) Abone ol
Fas Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı.
Fas Merkez Bankası Bank Al-Maghrib (BAM), tedarik zincirindeki yavanlaşama ve artan enflasyon nedeniyle faiz oranını 0.50 puan artırarak yüzde 2'ye çıkardığını duyurdu.
BAM, bugün üç ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kararın yükselen enflasyon ortamında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.
Banka, açıklamanın devamında, başta enflasyonist baskılar olmak üzere ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.
Enflasyonun Temmuz'da yüzde 7.7'den Ağustos'ta yüzde 8'e yükseldiği, bunun önerilen yüzde 2'nin çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamaya göre, ülkede yıllık enflasyonun 2021'de yüzde 1.4'ten 2022'de ortalama yüzde 6.3'e çıkması bekleniyor.