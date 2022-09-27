https://sputniknews.com.tr/20220927/fas-merkez-bankasi-faiz-oranini-50-baz-puan-artirdi-1061685841.html

Fas Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı

Fas Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı

Fas Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

faiz

fas merkez bankası

para

enflasyon

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Fas Merkez Bankası Bank Al-Maghrib (BAM), tedarik zincirindeki yavanlaşama ve artan enflasyon nedeniyle faiz oranını 0.50 puan artırarak yüzde 2'ye çıkardığını duyurdu.BAM, bugün üç ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kararın yükselen enflasyon ortamında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.Banka, açıklamanın devamında, başta enflasyonist baskılar olmak üzere ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.Enflasyonun Temmuz'da yüzde 7.7'den Ağustos'ta yüzde 8'e yükseldiği, bunun önerilen yüzde 2'nin çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamaya göre, ülkede yıllık enflasyonun 2021'de yüzde 1.4'ten 2022'de ortalama yüzde 6.3'e çıkması bekleniyor.

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faiz, fas merkez bankası , para, enflasyon