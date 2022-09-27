https://sputniknews.com.tr/20220927/erzurumda-bir-genc-kupesiyle-alay-eden-2-kisi-tarafindan-bicaklandi-1061665044.html
Erzurum'da bir genç, küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı
Erzurum'da bir genç, küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı
Erzurum'da arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki Mehmet G., küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:52+0300
2022-09-27T13:52+0300
2022-09-27T13:52+0300
türkiye
erzurum
küpe
bıçaklı saldırı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşı Enes K. ile yürüyen 22 yaşındaki Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti.Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Şüphelilerin 17 yaşındaki Emrah C. ile 17 yaşındaki Can B. olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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erzurum, küpe, bıçaklı saldırı
erzurum, küpe, bıçaklı saldırı
Erzurum'da bir genç, küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı
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Erzurum'da arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki Mehmet G., küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşı Enes K. ile yürüyen 22 yaşındaki Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti.
Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.
Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şüphelilerin 17 yaşındaki Emrah C. ile 17 yaşındaki Can B. olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.
Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.