Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: ABD'den gelen destekler, sizi kurtarmaz

Mersin'de PKK'lı alçaklar polisimizi şehit etti. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldu. Bu teröristlerin ucu ya HDP'ye ya da Batı ülkelerine çıkar. Mersin'de PKK'lı alçaklar polisimizi şehit etti. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldu. Bu teröristlerin ucu ya HDP'ye ya da Batı ülkelerine çıkar.

Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü yaparken, biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü yaparken, biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz.

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların gayesini çok iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken diğer yandan hedefimizden şaşmayacağız. Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez, bizim gücümüz bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların gayesini çok iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken diğer yandan hedefimizden şaşmayacağız. Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez, bizim gücümüz bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz.

Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. ABD'den size gelen destekler, sizi kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız. Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. ABD'den size gelen destekler, sizi kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız.

Batı halkını zorlu geçecek kışa hazırlamak istiyor. Türkiye, Ukrayna Rusya savaşını sona erdirmeye çalışan yegane ülkedir. Tahıl koridorunun açılması, esir takası bunun göstergesidir. Batı halkını zorlu geçecek kışa hazırlamak istiyor. Türkiye, Ukrayna Rusya savaşını sona erdirmeye çalışan yegane ülkedir. Tahıl koridorunun açılması, esir takası bunun göstergesidir.

Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz. Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz.

İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Havacılık sektörümüz tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Havacılık sektörümüz tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor.

Bizimle hizmette yarışamıyorlar. Biz tarihi sosyal konut projesini yaptık. Muhalefet ne diyor? İnşa edeceğimiz yeni konutlara çamur atıyor. 1 milyon 170 bin konutu sahiplerine teslim etmişiz. 14 büyükşehir belediye başkanınız var, siz ne yaptınız? Kampanyayı kötüleme yarışına girdiler. Bizimle hizmette yarışamıyorlar. Biz tarihi sosyal konut projesini yaptık. Muhalefet ne diyor? İnşa edeceğimiz yeni konutlara çamur atıyor. 1 milyon 170 bin konutu sahiplerine teslim etmişiz. 14 büyükşehir belediye başkanınız var, siz ne yaptınız? Kampanyayı kötüleme yarışına girdiler.