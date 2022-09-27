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Emre Belözoğlu'ndan 'TFF Başkanlığı' açıklaması: Sadece sizin istemenizle olmuyor
Emre Belözoğlu'ndan 'TFF Başkanlığı' açıklaması: Sadece sizin istemenizle olmuyor
Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kariyer planları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın olduğunu söyledi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T18:01+0300
2022-09-27T18:01+0300
emre belözoğlu
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki planları hakkında açıklamalar yaptı. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, Spor Bakanlığı'nda yer almaya sıcak bakmadığını ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunmaya yeşil ışık yaktığını ifade etti.'Bu konuda büyük konuşacağım'Belözoğlu konuyla ilgili olarak, "Ben hayatta büyük konuşmayı sevmem. Kader çünkü önünüze başka şeyler getiriyor. Bu konuda büyük konuşacağım. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Uzun sene teknik adamlık yaptıktan sonra, federasyonda görev almak olabilir. Ama siyasetin, bakanlığın içinde olmak gibi bir niyetim yok. Bizler futbolu, takımları, sahanın içini temsil ediyoruz. Spor yöneticiliğine ise hayır demiyorum. TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor. Sadece sizin istemenizle olmuyor. O görev önünüze geliyor, veriliyor" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/emre-belozoglu-turkum-diyen-oyuncu-turk-statusunde-oynamali-1061121050.html
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emre belözoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
emre belözoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)

Emre Belözoğlu'ndan 'TFF Başkanlığı' açıklaması: Sadece sizin istemenizle olmuyor

18:01 27.09.2022
© NTV/Kırılma AnıEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© NTV/Kırılma Anı
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Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kariyer planları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki planları hakkında açıklamalar yaptı.
Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, Spor Bakanlığı'nda yer almaya sıcak bakmadığını ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunmaya yeşil ışık yaktığını ifade etti.

'Bu konuda büyük konuşacağım'

Belözoğlu konuyla ilgili olarak, "Ben hayatta büyük konuşmayı sevmem. Kader çünkü önünüze başka şeyler getiriyor. Bu konuda büyük konuşacağım. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Uzun sene teknik adamlık yaptıktan sonra, federasyonda görev almak olabilir. Ama siyasetin, bakanlığın içinde olmak gibi bir niyetim yok. Bizler futbolu, takımları, sahanın içini temsil ediyoruz. Spor yöneticiliğine ise hayır demiyorum. TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor. Sadece sizin istemenizle olmuyor. O görev önünüze geliyor, veriliyor" açıklamasını yaptı.
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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