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Emekli Amiral Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Emekli Amiral Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Emekli Amiral Semih Çetin, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasıyla ilgili gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Çetin, “Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Semih Çetin, “Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur. Ancak artık deniz bitti. Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur” dedi.Çetin'in paylaşımı şöyle:"Yunanistan'la çıkacak bir krizde ABD ve AB Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. Ancak kucağında değil. Hiçbirinin Türkiye ile sıcak çatışmayı göze alacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ulusal çıkarlarımızı korumada kararlı olmak gerekir.Ege'de 3000 Yunan Adası var. Hepsini koruyamaz. Sakız, Limni, Midilli ile neden uğraşalım. Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var. Düşünsenize manşetleri. Türkiye bir gecede 15 Yunan adasını işgal etti. Hükümet düşerYunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur.Ancak artık deniz bitti.Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır.Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur.Kıbrıs konusu bizim için ANNAN Planı ile kapanmıştır. Artık Annan Planı gibi Ada'yı kısa sürede Rum hakimiyetine sokacak paçavraları tartışmak bile büyük hata olur.İki tam bağımsız ve eşit kurucu devletten oluşan Konfederasyon dışında çözüm kabul edilemez. Edeni tarih affetmez"
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semih çetin, yunanistan
semih çetin, yunanistan

Emekli Amiral Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var

13:15 27.09.2022
© DHASemih Çetin
Semih Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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Emekli Amiral Semih Çetin, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasıyla ilgili gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Çetin, “Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var. Düşünsenize manşetleri. Türkiye bir gecede 15 Yunan adasını işgal etti. Hükümet düşer” ifadelerini kullandı.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Semih Çetin, “Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur. Ancak artık deniz bitti. Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur” dedi.
Çetin'in paylaşımı şöyle:
"Yunanistan'la çıkacak bir krizde ABD ve AB Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. Ancak kucağında değil. Hiçbirinin Türkiye ile sıcak çatışmayı göze alacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ulusal çıkarlarımızı korumada kararlı olmak gerekir.
Ege'de 3000 Yunan Adası var. Hepsini koruyamaz. Sakız, Limni, Midilli ile neden uğraşalım. Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var. Düşünsenize manşetleri. Türkiye bir gecede 15 Yunan adasını işgal etti. Hükümet düşer
Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur.Ancak artık deniz bitti.Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır.Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur.
Kıbrıs konusu bizim için ANNAN Planı ile kapanmıştır. Artık Annan Planı gibi Ada'yı kısa sürede Rum hakimiyetine sokacak paçavraları tartışmak bile büyük hata olur.İki tam bağımsız ve eşit kurucu devletten oluşan Konfederasyon dışında çözüm kabul edilemez. Edeni tarih affetmez"
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