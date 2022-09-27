https://sputniknews.com.tr/20220927/dunyanin-en-yasli-armut-agaci-1100-yildir-meyve-veriyor-1061651297.html
Dünyanın en yaşlı armut ağacı: 1100 yıldır meyve veriyor
Dünyanın en yaşlı armut ağacı: 1100 yıldır meyve veriyor
Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde 1100 yıllık armut ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma yürütülüyor. Artvin Valisi, ağacın... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T00:53+0300
2022-09-27T00:53+0300
2022-09-27T00:53+0300
yaşam
ağaç
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yaşlı
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Yoncalı köyünde, 11 asırdır ayakta kalarak meyve veren armut ağacını yerinde inceledi.İlgililerden ağaçla ilgili bilgi alan Doruk, gazetecilere, dünyanın en yaşlı armut ağacının hasadını köylülerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Doruk, ağacın anıt ağaç niteliğinde olduğunu ve yüzlerce nesle tanıklık ettiğini belirterek, "Sıradan bir armut ağacı değil, 1100 yaşında. Bu bilimsel olarak tespit edildi. Ağaç halen meyve vermeye devam ediyor. Bu çok sevindirici bir durum. Biz de bugün anıt ağacını yerinde görerek hasadını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 70 çeşit armut türünün bir çeşidi. Bu ağacın dışında bölgede yaşı yaklaşık 4-5 daha asırlara dayanan armut ağacını görmekteyiz" dedi.Valilik koordinesinde ilgili kurumlarla ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekiplerimiz bilimsel çalışmalar neticesinde anıt ağacın tescil sürecini başlatarak gerekli takibini yapıyorlar. Dünyadaki en yaşlı armut ağacına daha uzun ömürler diliyoruz. Nice nesillere meyvesini tattıran bu ağacımızın, bu lezzeti gelecek nesillere de tattırmasını umut ediyoruz."Günümüze kadar dimdik ayakta kalarak meyvesini nesilden nesle aktaran bu ağacı koruyan köylülere teşekkür eden Doruk, "Bizler de bu ağacın değerini bilip bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde devredeceğiz. Çağlara tanıklık eden ağaçtan etkilenmemek elde değil. Artvin için çok özel bir ağaç. Bu anıt ağaç ilimizin ve bölgemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220526/dunyanin-en-yasli-agaci-silide-bulundu-5-bin-yillik-oldugu-tahmin-ediliyor-1056703188.html
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ağaç, armut, artvin, meyve, yaşlı, rekor
ağaç, armut, artvin, meyve, yaşlı, rekor
Dünyanın en yaşlı armut ağacı: 1100 yıldır meyve veriyor
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Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde 1100 yıllık armut ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma yürütülüyor. Artvin Valisi, ağacın hasadını köylülerle birlikte yaptı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Yoncalı köyünde, 11 asırdır ayakta kalarak meyve veren armut ağacını yerinde inceledi.
İlgililerden ağaçla ilgili bilgi alan Doruk, gazetecilere, dünyanın en yaşlı armut ağacının hasadını köylülerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Doruk, ağacın anıt ağaç niteliğinde olduğunu ve yüzlerce nesle tanıklık ettiğini belirterek, "Sıradan bir armut ağacı değil, 1100 yaşında. Bu bilimsel olarak tespit edildi. Ağaç halen meyve vermeye devam ediyor. Bu çok sevindirici bir durum. Biz de bugün anıt ağacını yerinde görerek hasadını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 70 çeşit armut türünün bir çeşidi. Bu ağacın dışında bölgede yaşı yaklaşık 4-5 daha asırlara dayanan armut ağacını görmekteyiz" dedi.
Valilik koordinesinde ilgili kurumlarla ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekiplerimiz bilimsel çalışmalar neticesinde anıt ağacın tescil sürecini başlatarak gerekli takibini yapıyorlar. Dünyadaki en yaşlı armut ağacına daha uzun ömürler diliyoruz. Nice nesillere meyvesini tattıran bu ağacımızın, bu lezzeti gelecek nesillere de tattırmasını umut ediyoruz."
Günümüze kadar dimdik ayakta kalarak meyvesini nesilden nesle aktaran bu ağacı koruyan köylülere teşekkür eden Doruk, "Bizler de bu ağacın değerini bilip bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde devredeceğiz. Çağlara tanıklık eden ağaçtan etkilenmemek elde değil. Artvin için çok özel bir ağaç. Bu anıt ağaç ilimizin ve bölgemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.