https://sputniknews.com.tr/20220927/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061656823.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL, 18.4740 ile güne yeni zirvesinde başladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T09:27+0300

2022-09-27T09:27+0300

2022-09-27T09:27+0300

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Dolar/TL tarihi zirve seviyelerinde seyrediyor.Dolar/TL, Merkez Bankası'nın ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından 18.4740 ile yeni zirvesinde güne başladı.Euro/TL 17.83 civarında hareket ediyor.TL, yılbaşından beri yüzde 28.6, son bir yılda ise yüzde 54.6 değer kaybetti.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1620.20 dolar ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından artarak 1630 doların üzerinde seyrediyor.İç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1630 lira, cumhuriyet altını 6 bin 708 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220926/dolartl-haftaya-rekorla-basladi-1061618158.html

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