https://sputniknews.com.tr/20220927/disislerinden-erdogan-ile-ilgili-sozlere-kinama-1061666673.html

Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlere kınama

Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlere kınama

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T14:27+0300

2022-09-27T14:27+0300

2022-09-27T14:39+0300

politika

dışişleri

dışişleri bakanı

tanju bilgiç

almanya

recep tayyip erdoğan

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.'Kubicki’nin ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun' olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir." ifadesini kullandı.Alman basınında çıkan haberlere göre Kubicki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lağım faresi" diyerek hakaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220926/cumhurbaskani-erdogan-5-bin-konutluk-projenin-ilk-diliminin-temelini-25-ekimde-atiyoruz-1061635521.html

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dışişleri, dışişleri bakanı, tanju bilgiç, almanya, recep tayyip erdoğan