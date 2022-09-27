https://sputniknews.com.tr/20220927/denizli-sanayi-odasi-turkiyede-katma-deger-lobisini-olusturmamiz-gerekiyor-1061658654.html
Denizli Sanayi Odası: Türkiye’de ‘katma değer lobisini’ oluşturmamız gerekiyor
Denizli Sanayi Odası: Türkiye’de ‘katma değer lobisini’ oluşturmamız gerekiyor
Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu “Sanayilerimizdeki ve şirketlerimizdeki yetişmiş ve yetiştiriyor olduğumuz değerleri kaçırıyoruz. Eğer... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:54+0300
2022-09-27T13:54+0300
2022-09-27T13:54+0300
anlat bana
okan konyalıoğlu
yurt dışı
beyin göçü
eğitim
kalifiye
denizli sanayi odası
türkiye
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26.09.2022 ANLAT BANA Denizli Sanayi Odası: Türkiye’de ‘katma değer lobisini’ oluşturmamız gerekiyor
26.09.2022 ANLAT BANA Denizli Sanayi Odası: Türkiye’de ‘katma değer lobisini’ oluşturmamız gerekiyor
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye’nin 81 ilinde 365 oda ve borsanın seçimi olacağını hatırlatarak eğitimli ve yüksek niteliklere sahip insanların yurt dışına göçtüğü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye’nin bir beyin göçü yaşadığına değinen Konyalıoğlu “Halihazırda sanayilerimizdeki ve şirketlerimizdeki yetişmiş ve yetiştiriyor olduğumuz değerleri kaçırıyoruz. Diğer taraftan düşük kârlılıkla yetişmiş iş gücünü tutma ihtimalimiz çok zayıf. Bugün tesislerimizde fabrika müdürlerimiz ve ara kademe yöneticilerimiz de kaçıyor artık. Özellikle Avrupa’ya çok giden var. Bunun ötesinde, bizim acilen halihazırdaki yapılarımızı da dönüşüme sokmamız gerekiyor. Eğer Türkiye’de bir lobi yapacaksak; katma değer lobisini oluşturmamız gerekiyor. Denizli’den çoban ateşini yakmak istiyoruz. İş modellerimizin de ürünlerimizin de katma değer merkezli olması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.İlki İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu'nun ikincisinin Denizli'de 15 Ekim’de açılacağını haberini veren Konyalıoğlu, “Bizce bu çok kıymetli ve Denizli’nin farkındalığını Türkiye ve dünyaya gösteren bir organizasyon. Çok da ciddi ve büyük ölçekli bir girişim. Dijital dünyanın önde gelen bütün isimleri Denizli’de toplanacak. Denizli’yi bir dijital dönüşüm merkezi olarak kullanmakta kararlıyız ve buna aracı olmak istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220706/eyt-federasyonu-baskani-ozupak-15-20-milyona-ulasan-bir-topluluga-sahibiz-cok-sabir-gosterdik-1058469122.html
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
okan konyalıoğlu, yurt dışı, beyin göçü, eğitim, kalifiye , denizli sanayi odası , türkiye
okan konyalıoğlu, yurt dışı, beyin göçü, eğitim, kalifiye , denizli sanayi odası , türkiye
Denizli Sanayi Odası: Türkiye’de ‘katma değer lobisini’ oluşturmamız gerekiyor
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Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu “Sanayilerimizdeki ve şirketlerimizdeki yetişmiş ve yetiştiriyor olduğumuz değerleri kaçırıyoruz. Eğer Türkiye’de bir lobi yapacaksak; katma değer lobisini oluşturmamız gerekiyor” dedi.
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye’nin 81 ilinde 365 oda ve borsanın seçimi olacağını hatırlatarak eğitimli ve yüksek niteliklere sahip insanların yurt dışına göçtüğü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin bir beyin göçü yaşadığına değinen Konyalıoğlu “Halihazırda sanayilerimizdeki ve şirketlerimizdeki yetişmiş ve yetiştiriyor olduğumuz değerleri kaçırıyoruz. Diğer taraftan düşük kârlılıkla yetişmiş iş gücünü tutma ihtimalimiz çok zayıf. Bugün tesislerimizde fabrika müdürlerimiz ve ara kademe yöneticilerimiz de kaçıyor artık. Özellikle Avrupa’ya çok giden var. Bunun ötesinde, bizim acilen halihazırdaki yapılarımızı da dönüşüme sokmamız gerekiyor. Eğer Türkiye’de bir lobi yapacaksak; katma değer lobisini oluşturmamız gerekiyor. Denizli’den çoban ateşini yakmak istiyoruz. İş modellerimizin de ürünlerimizin de katma değer merkezli olması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
İlki İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu'nun ikincisinin Denizli'de 15 Ekim’de açılacağını haberini veren Konyalıoğlu, “Bizce bu çok kıymetli ve Denizli’nin farkındalığını Türkiye ve dünyaya gösteren bir organizasyon. Çok da ciddi ve büyük ölçekli bir girişim. Dijital dünyanın önde gelen bütün isimleri Denizli’de toplanacak. Denizli’yi bir dijital dönüşüm merkezi olarak kullanmakta kararlıyız ve buna aracı olmak istiyoruz” dedi.