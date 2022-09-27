https://sputniknews.com.tr/20220927/demir-yumruk-sorusturmasi-tamamlandi-14-yildan-43-yila-kadar-hapis-istemi-1061676564.html
'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı: 14 yıldan 43 yıla kadar hapis istemi
'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı: 14 yıldan 43 yıla kadar hapis istemi
'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde, suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamesinde, aralarında... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:28+0300
2022-09-27T17:28+0300
2022-09-27T17:30+0300
iddianame
demir yumruk
türkiye
hapis istemi
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Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde, örgüt kurucusu Hüseyin Eryılmaz, 4 yönetici ve 14 üye olmak üzere toplamda 19 kişiye ‘örgüte üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hapsi istendi.Savcılık, Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, aralarında Hüseyin Eryılmaz ve yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.Soruşturma çerçevesinde hazırlanan 2. iddianamede 46 şüpheli yer alırken, aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/demir-yumruk-iddianamesi-yetkisizlik-karariyla-iskenderuna-gonderildi-1060845370.html
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iddianame, demir yumruk, hapis istemi
iddianame, demir yumruk, hapis istemi
'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı: 14 yıldan 43 yıla kadar hapis istemi
17:28 27.09.2022 (güncellendi: 17:30 27.09.2022) Abone ol
'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde, suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamesinde, aralarında Eryılmaz ve yöneticilerin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde, örgüt kurucusu Hüseyin Eryılmaz, 4 yönetici ve 14 üye olmak üzere toplamda 19 kişiye ‘örgüte üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hapsi istendi.
Savcılık, Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, aralarında Hüseyin Eryılmaz ve yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan 2. iddianamede 46 şüpheli yer alırken, aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi. İddianame
, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.