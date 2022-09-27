https://sputniknews.com.tr/20220927/davutoglu-gulen-icin-hoca-efendi-demedim-dedi-muhterem-hoca-efendi-dedigi-videosu-dinletildi-1061662568.html
Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi
Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:19+0300
2022-09-27T13:19+0300
2022-09-27T13:25+0300
politika
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
siyaset
fetullah gülen
hoca
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.
https://sputniknews.com.tr/20220623/fethullah-gulenin-yegeni-sumeyye-gulen-yakalandi-1057806785.html
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ahmet davutoğlu, gelecek partisi, siyaset, fetullah gülen, hoca
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, siyaset, fetullah gülen, hoca
Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi
13:19 27.09.2022 (güncellendi: 13:25 27.09.2022) Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.
Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.
Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.