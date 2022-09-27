Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Ukrayna’daki tahıl uyarılarımıza karşın yoksul ülkelere gitmiyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220927/davutoglu-gulen-icin-hoca-efendi-demedim-dedi-muhterem-hoca-efendi-dedigi-videosu-dinletildi-1061662568.html
Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi
Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:19+0300
2022-09-27T13:25+0300
politika
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
siyaset
fetullah gülen
hoca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.
https://sputniknews.com.tr/20220623/fethullah-gulenin-yegeni-sumeyye-gulen-yakalandi-1057806785.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664025_48:0:1148:825_1920x0_80_0_0_eb4ec9af842b8788fe4c783db9b15c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, siyaset, fetullah gülen, hoca
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, siyaset, fetullah gülen, hoca

Davutoğlu, Gülen için 'hoca efendi demedim' dedi, 'muhterem hoca efendi' dediği videosu dinletildi

13:19 27.09.2022 (güncellendi: 13:25 27.09.2022)
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA / Elif Öztürk
Abone olTelegram
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Fethullah Gülen için geçmişte 'Hoca efendi' demediğini iddia eden Davutoğlu'na seyircilerden biri konuşmasının videosunu açıp dinletti.
Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.
Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hoca efendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem hoca efendi" dediği anları canlı yayında dinletti.
kadın - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
TÜRKİYE
Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
23 Haziran , 10:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала