https://sputniknews.com.tr/20220927/danimarka-enerji-bakani-frederiksen-kuzey-akimdaki-sizintilar-kazayla-olmadi-1061686556.html
Danimarka Enerji Bakanı Frederiksen: Kuzey Akım’daki sızıntılar kazayla olmadı
Danimarka Enerji Bakanı Frederiksen: Kuzey Akım’daki sızıntılar kazayla olmadı
Danimarka Enerji Bakanı Frederiksen, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün meydana gelen patlamaların yol açtığı sızıntıların... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T21:49+0300
2022-09-27T21:49+0300
2022-09-27T22:15+0300
politika
kuzey akım-1
kuzey akım-2
doğalgaz
abd
karine jean-pierre
antony blinken
gaz
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'ndeki bir adada meydana gelen gaz sızıntısının ‘kasıtlı eylemler’ sonucu ortaya çıktığını düşündüklerini açıkladı.Sızıntının Danimarka'ya yönelik bir saldırı sonucu meydana gelip gelmediği sorusu üzerine Frederiksen, sızıntıların uluslararası sularda gerçekleştiğini belirterek, "Yani cevabım hayır" ifadelerini kullandı.ABD, Kuzey Akım’daki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyorÖte yandan ABD yönetimi, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeninin sabotaj olduğu yönündeki haberlerin henüz doğrulanmadığını ancak bu ihtimalin araştırıldığını bildirdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu sızıntıların soruşturulduğunu belirtti."Bu sızıntıların bir saldırı ya da sabotaj sonucu meydana geldiğine yönelik haberleri henüz teyit etmedik" ifadesini kullanan Blinken, bu haberlerin doğru çıkması durumunda bunun hiç kimsenin yararına olmayacağını söyledi.Blinken, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, "Anladığım kadarıyla bu sızıntıların Avrupa'nın enerji akışı üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak" dedi.Beyaz Saray'dan 'soruşturmaya yardıma hazırız' mesajıBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir spekülasyonda bulunamayacağının altını çizdi.Avrupalı tarafların konuyu soruşturduğuna işaret eden Jean-Pierre, "Biz de onlara soruşturma konusunda gerekli yardımları sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, "Bu boru hattı şu anda aktif olarak Avrupa'ya gaz pompalamıyordu. Çünkü Putin enerjiyi silah olarak kullanıyor" diyerek, bu sızıntının Avrupa'nın enerji güvenliği ve temiz enerji konusunda ABD'nin çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.Ne olmuştu?İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün, (26 Eylül Pazartesi günü), iki şiddetli patlama tespit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti.
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, doğalgaz, abd, karine jean-pierre, antony blinken, gaz
kuzey akım-1, kuzey akım-2, doğalgaz, abd, karine jean-pierre, antony blinken, gaz
Danimarka Enerji Bakanı Frederiksen: Kuzey Akım’daki sızıntılar kazayla olmadı
21:49 27.09.2022 (güncellendi: 22:15 27.09.2022) Abone ol
Danimarka Enerji Bakanı Frederiksen, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün meydana gelen patlamaların yol açtığı sızıntıların ‘kazayla’ olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemediklerini ifade etti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'ndeki bir adada meydana gelen gaz sızıntısının ‘kasıtlı eylemler’ sonucu ortaya çıktığını düşündüklerini açıkladı.
Sızıntının Danimarka'ya yönelik bir saldırı sonucu meydana gelip gelmediği sorusu üzerine Frederiksen, sızıntıların uluslararası sularda gerçekleştiğini belirterek, "Yani cevabım hayır" ifadelerini kullandı.
ABD, Kuzey Akım’daki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor
Öte yandan ABD yönetimi, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeninin sabotaj olduğu yönündeki haberlerin henüz doğrulanmadığını ancak bu ihtimalin araştırıldığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu sızıntıların soruşturulduğunu belirtti.
"Bu sızıntıların bir saldırı ya da sabotaj sonucu meydana geldiğine yönelik haberleri henüz teyit etmedik" ifadesini kullanan Blinken, bu haberlerin doğru çıkması durumunda bunun hiç kimsenin yararına olmayacağını söyledi.
Blinken, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, "Anladığım kadarıyla bu sızıntıların Avrupa'nın enerji akışı üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak" dedi.
Beyaz Saray'dan 'soruşturmaya yardıma hazırız' mesajı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir spekülasyonda bulunamayacağının altını çizdi.
Avrupalı tarafların konuyu soruşturduğuna işaret eden Jean-Pierre, "Biz de onlara soruşturma konusunda gerekli yardımları sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, "Bu boru hattı şu anda aktif olarak Avrupa'ya gaz pompalamıyordu. Çünkü Putin enerjiyi silah olarak kullanıyor" diyerek, bu sızıntının Avrupa'nın enerji güvenliği ve temiz enerji konusunda ABD'nin çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.
Ne olmuştu?
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında dün, (26 Eylül Pazartesi günü), iki şiddetli patlama tespit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti.