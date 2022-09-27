https://sputniknews.com.tr/20220927/chp-lideri-kilicdaroglundan-ali-babacan-ve-gultekin-uysala-ziyaret-1061667998.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a ziyaret
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a ziyaret
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüştü 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T15:06+0300
2022-09-27T15:06+0300
2022-09-27T15:06+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
gültekin uysal
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.Kılıçdaroğlu daha sonra da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, gültekin uysal
kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, gültekin uysal
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a ziyaret
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu daha sonra da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.