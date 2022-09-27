https://sputniknews.com.tr/20220927/chp-lideri-kilicdaroglundan-ali-babacan-ve-gultekin-uysala-ziyaret-1061667998.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüştü 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T15:06+0300

2022-09-27T15:06+0300

2022-09-27T15:06+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ali babacan

gültekin uysal

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.Kılıçdaroğlu daha sonra da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, gültekin uysal