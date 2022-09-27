https://sputniknews.com.tr/20220927/bakanliktan-gaziantepteki-cocuk-cinayetine-iliskin-haberlere-erisim-engeli-ve-yayin-yasagi-talebi-1061684477.html

Bakanlıktan Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi

Bakanlıktan Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te çocuk cinayeti haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu ve adli... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T20:15+0300

2022-09-27T20:15+0300

2022-09-27T20:18+0300

gaziantep

çocuk cinayeti

türkiye

yayın yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104241/62/1042416205_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_8b898d130d8a25ec14b08aa72ae1abe7.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan 'Gaziantep'te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar' başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, olayın öğrenilmesinin ardından Bakanlık tarafından ivedilikle ilgili kurumlarla iletişime geçilip, araştırma yapıldığı ifade edilerek "2021 doğumlu C.N.E. isimli çocuğun ise koruma altına alındığı" bilgisine yer verildi.Konuyla ilgili adli makamlarca gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

gaziantep

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, çocuk cinayeti, yayın yasağı