https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-ozer-universitelerdeki-yabanci-ogrenci-sayisini-acikladi--1061674333.html
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 224 bin 48... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:04+0300
2022-09-27T17:04+0300
2022-09-27T17:04+0300
türkiye
mahmut özer
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2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48 olarak açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2021-2022 döneminde Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, mezun olan yabancı öğrenci sayısı ve yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı ile öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimine erememelerinin nedenleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yabancı uyruklu öğrenci sayılarının henüz açıklanmadığını belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417'dir" ifadelerini kullandı.
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mahmut özer
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 224 bin 48, 2019-2020 öğretim yılında mezun olan sayısını da 13 bin 417 olduğunu açıkladı.
2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48 olarak açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2021-2022 döneminde Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, mezun olan yabancı öğrenci sayısı ve yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı ile öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimine erememelerinin nedenleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yabancı uyruklu öğrenci sayılarının henüz açıklanmadığını belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417'dir" ifadelerini kullandı.