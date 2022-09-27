https://sputniknews.com.tr/20220927/aynes-tarim-krediye-satildi-1061672015.html

Aynes, Tarım Kredi'ye satıldı

Aynes, Tarım Kredi'ye satıldı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleyle Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı. Satış bedeli 785.5 milyon lira oldu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T16:00+0300

2022-09-27T16:00+0300

2022-09-27T16:03+0300

aynes

ekonomi

tarım kredi kooperatifleri

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103689/77/1036897706_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ecb41f57bd69cf9f66c66aaf0cc84bf4.jpg

Süt ürünleri üreticisi Aynes ikinci ihalede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.BloombergHT'de yer alan habere göre kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu. Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı. 8 Eylül 2022 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20190118/aynes-gida-on-bes-gun-iki-milyon-tl-uctu-1037161683.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aynes, tarım kredi kooperatifleri, satış