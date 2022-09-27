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https://sputniknews.com.tr/20220927/aynes-tarim-krediye-satildi-1061672015.html
Aynes, Tarım Kredi'ye satıldı
Aynes, Tarım Kredi'ye satıldı
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleyle Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı. Satış bedeli 785.5 milyon lira oldu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T16:00+0300
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aynes
ekonomi
tarım kredi kooperatifleri
satış
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Süt ürünleri üreticisi Aynes ikinci ihalede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.BloombergHT'de yer alan habere göre kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu. Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı. 8 Eylül 2022 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20190118/aynes-gida-on-bes-gun-iki-milyon-tl-uctu-1037161683.html
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aynes, tarım kredi kooperatifleri, satış
aynes, tarım kredi kooperatifleri, satış

Aynes, Tarım Kredi'ye satıldı

16:00 27.09.2022 (güncellendi: 16:03 27.09.2022)
© AAAynes Gıda AŞ
Aynes Gıda AŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleyle Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı. Satış bedeli 785.5 milyon lira oldu.
Süt ürünleri üreticisi Aynes ikinci ihalede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.
BloombergHT'de yer alan habere göre kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu.
Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.
Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı. 8 Eylül 2022 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı.
Aynes Gıda AŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2019
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'Aynes Gıda'da 15 günde 2 milyon TL uçtu'
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