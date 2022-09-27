https://sputniknews.com.tr/20220927/avatar-13-yil-sonra-yeniden-zirvede-hatirlatma-versiyonu-da-hasilat-rekoru-kirdi-1061676943.html

Avatar 13 yıl sonra yeniden zirvede: 'Hatırlatma' versiyonu da hasılat rekoru kırdı

Avatar 13 yıl sonra yeniden zirvede: 'Hatırlatma' versiyonu da hasılat rekoru kırdı

Yenilenmiş 4K versiyonuyla yeniden vizyona giren 2009 yapımı Avatar, küresel gişe listelerinde zirveye yükseldi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:42+0300

2022-09-27T17:42+0300

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James Cameron imzalı Avatar, 13 yıl sonra yeniden vizyona girdi. Avatar: Suyun Yolu adlı devam filminden önce, izleyicilere filmi 'hatırlatmak' için 4K olarak vizyona giren film, küresel gişede 30.5 milyon dolar hasılat elde etti.2009 yılında vizyona giren Avatar, kısa sürede dünyanın en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti. Toplam hasılatı 2 milyar 877 milyon 897 bin dolar olan Avatar, belden aşağısı felçli Denizci Jake Sully'nin (Sam Worthington) yerli halk Na'vi'nin arasında sızmak için bir casus görevindeyken onlarla bağ kurmasını ve neticesinde gezegenin kaynaklarını sömürmek isteyen insanları engellemesini konu alıyordu.Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022'de izleyicilerle buluşacak.

https://sputniknews.com.tr/20220509/avatar-2den-ilk-tanitim-yayinlandi-1056220392.html

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