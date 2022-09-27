https://sputniknews.com.tr/20220927/avatar-13-yil-sonra-yeniden-zirvede-hatirlatma-versiyonu-da-hasilat-rekoru-kirdi-1061676943.html
Avatar 13 yıl sonra yeniden zirvede: 'Hatırlatma' versiyonu da hasılat rekoru kırdı
Avatar 13 yıl sonra yeniden zirvede: 'Hatırlatma' versiyonu da hasılat rekoru kırdı
Yenilenmiş 4K versiyonuyla yeniden vizyona giren 2009 yapımı Avatar, küresel gişe listelerinde zirveye yükseldi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T17:42+0300
2022-09-27T17:42+0300
2022-09-27T17:48+0300
avatar
yaşam
film
gişe hasılatı
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James Cameron imzalı Avatar, 13 yıl sonra yeniden vizyona girdi. Avatar: Suyun Yolu adlı devam filminden önce, izleyicilere filmi 'hatırlatmak' için 4K olarak vizyona giren film, küresel gişede 30.5 milyon dolar hasılat elde etti.2009 yılında vizyona giren Avatar, kısa sürede dünyanın en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti. Toplam hasılatı 2 milyar 877 milyon 897 bin dolar olan Avatar, belden aşağısı felçli Denizci Jake Sully'nin (Sam Worthington) yerli halk Na'vi'nin arasında sızmak için bir casus görevindeyken onlarla bağ kurmasını ve neticesinde gezegenin kaynaklarını sömürmek isteyen insanları engellemesini konu alıyordu.Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022'de izleyicilerle buluşacak.
https://sputniknews.com.tr/20220509/avatar-2den-ilk-tanitim-yayinlandi-1056220392.html
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avatar, film, gişe hasılatı
avatar, film, gişe hasılatı
Avatar 13 yıl sonra yeniden zirvede: 'Hatırlatma' versiyonu da hasılat rekoru kırdı
17:42 27.09.2022 (güncellendi: 17:48 27.09.2022) Abone ol
Yenilenmiş 4K versiyonuyla yeniden vizyona giren 2009 yapımı Avatar, küresel gişe listelerinde zirveye yükseldi.
James Cameron imzalı Avatar
, 13 yıl sonra yeniden vizyona girdi.
Avatar: Suyun Yolu adlı devam filminden önce, izleyicilere filmi 'hatırlatmak' için 4K olarak vizyona giren film, küresel gişede 30.5 milyon dolar hasılat elde etti.
2009 yılında vizyona giren Avatar, kısa sürede dünyanın en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti. Toplam hasılatı 2 milyar 877 milyon 897 bin dolar olan Avatar, belden aşağısı felçli Denizci Jake Sully'nin (Sam Worthington) yerli halk Na'vi'nin arasında sızmak için bir casus görevindeyken onlarla bağ kurmasını ve neticesinde gezegenin kaynaklarını sömürmek isteyen insanları engellemesini konu alıyordu.
Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022'de izleyicilerle buluşacak.