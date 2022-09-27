https://sputniknews.com.tr/20220927/altili-masa-2-ekimde-toplanacak-ilk-ziyaret-babacana-1061655983.html
Altılı Masa 2 Ekim'de toplanacak: İlk ziyaret Babacan'a
Altılı Masa 2 Ekim'de toplanacak: İlk ziyaret Babacan'a
CHP lideri Kılıçdaroğlu 2 Ekim'de yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk görüşme Deva Partisi lideri Babacan ile... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T07:10+0300
2022-09-27T07:10+0300
2022-09-27T07:10+0300
politika
ali babacan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde 2 Ekim’de yapılacak Altılı Masa toplantısı için hazırlıklar başladı. CHP lideri toplantının gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için liderler turuna başladı.CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 27 Eylül Salı günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Çarşamba günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Eylül Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.2 Ekim’de yapılacak Altılı Masa toplantısında parlamenter sisteme geçişe kadar Türkiye’nin nasıl yönetileceğini içeren Geçiş Sürecinin Yol Haritası, seçim güvenliği ve iletişim komisyonu gibi çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/chp-lideri-kilicdaroglu-deva-partisi-genel-baskani-babacanla-gorustu-1061646703.html
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ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, seçim
ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, seçim
Altılı Masa 2 Ekim'de toplanacak: İlk ziyaret Babacan'a
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CHP lideri Kılıçdaroğlu 2 Ekim'de yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk görüşme Deva Partisi lideri Babacan ile yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde 2 Ekim’de yapılacak Altılı Masa toplantısı için hazırlıklar başladı. CHP lideri toplantının gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için liderler turuna başladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 27 Eylül Salı günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Çarşamba günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Eylül Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
2 Ekim’de yapılacak Altılı Masa toplantısında parlamenter sisteme geçişe kadar Türkiye’nin nasıl yönetileceğini içeren Geçiş Sürecinin Yol Haritası, seçim güvenliği ve iletişim komisyonu gibi çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.