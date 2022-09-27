https://sputniknews.com.tr/20220927/ak-partili-elitas-eyt-magduriyetini-bu-millete-hediye-eden-yasar-okuyan-ile-kemal-kilcdarogludur-1061652335.html

AK Partili Elitaş: EYT mağduriyetini bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur

AK Partili Elitaş: EYT mağduriyetini bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in uzun zamandır çalıştığını kaydederek, “EYT'yi bu... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T01:18+0300

2022-09-27T01:18+0300

2022-09-27T01:18+0300

türkiye

ak parti

mustafa elitaş

enflasyon

yakıt

elektrik

cumhur ittifakı

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

chp

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İHA'nın aktardığı habere göre 2020 yılında koronavirüsle birlikte dünyanın sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Elitaş, şu ifadeleri kullandı:'Aralık 2022’de artık enflasyon hızlı bir şekilde aşağı düşmeye başlayacak'Enflasyona değinen Elitaş, “Aralık 2022’de artık enflasyon hızlı bir şekilde aşağı düşmeye başlayacak. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında daha düşecek. Normalleşmeyle birlikte artık fiyatlar sabit olursa bizim enflasyonumuz daha da aşağı gitmeye başlayacak. Şimdi “enflasyon düştüğünde 4 TL olan ekmek fiyatı 1 TL’ye mi düşecek” diyorlar. Enflasyon 4 TL’lik ekmeğin 4 lira 10 kuruşa çıkması demek. Enflasyonun sabit olması demek 4 TL’lik ekmeğin 4 TL’de kalması demek. Enflasyonun düşmesi 4 TL’lik ekmeğin 3.5 TL’ye düşmesi anlamında değil. Vatandaşlarımız bu anlamda değerlendirmeleri gerekiyor. Aralık ayından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinene Mustafa Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ekibiyle birlikte uzun zamandır çalıştığını ifade ederek, "En son yaptığı açıklamada da 'Son halini vermek üzereyiz' diye ifade ettiler. Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Cumhurbaşkanımız da 'uygundur' dediği takdirde meclise gelecek. Biz o teklifi Cumhur İttifakı olarak dinleyeceğiz ve ete kemiğe büründüreceğiz. Anayasaya göre kanun teklifi vermek sadece vekillerde olduğu için ilgili bakanlık parlamentoya anlatacak. Bir milletvekili arkadaşımız çalışacak ve gruplar imza atacaklar” diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleşitiren Elitaş, “EYT'yi bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur. Yasalar bürokratlar tarafından hazırlanır. (Sosyal Güvenlik Kurumu) SSK ile ilgili bir kanun çalışmasını SSK genel müdürü Kılıçdaroğlu'nu bypas ederek yapmamışlardır. Kılıçdaroğlu'da 2000 yılına kadar SSK genel müdürüydü. Ondan sonra 2002 yılında milletvekili olmak için istifa etti. O kanunun hazırlanmasında muhakkak onunda katkısı var" diye konuştu.Elitaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:Sözleşmeli memurların kadroya geçişini de değerlendiren Elitaş, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın açıklamalarını dikkate almamız lazım. Onun yaptığı her açıklama ayağı yere basan bir çalışmadır. O çalışma çerçevesinde bakmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili ifade edebileceğimiz sadece beklentiler anlamında olabilir. Onun için bakanlığımızı takip edelim. Hem aylık bağlama hem de diğer konularla ilgili kısım da bakanımızı takip edersek doğru yolda gitmiş oluruz. İnsanları beklentiye sokmamış oluruz” dedi.

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ak parti, mustafa elitaş, enflasyon, yakıt, elektrik, cumhur ittifakı, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)