https://sputniknews.com.tr/20220927/adalet-bakani-bozdag-isvec-heyeti-iade-taleplerini-gorusmek-icin-gelecek-1061657728.html

Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç heyeti iade taleplerini görüşmek için gelecek

Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç heyeti iade taleplerini görüşmek için gelecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin iade taleplerini görüşmek üzere İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetin... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T10:34+0300

2022-09-27T10:34+0300

2022-09-27T10:34+0300

görüş

bekir bozdağ

türkiye

isveç

nato

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Türkiye’nin iade taleplerini görüşmek üzere İsveç Adalet Bakanlığı heyeti Türkiye’yi ziyaret edecek.Heyetin programıyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kabine toplantısı sonrasında yaptı.Bozdağ, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini iade etmelerini beklendiklerini belirterek, "İsveç ve Finlandiya’dan iadeler konusu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetinde görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK ve FETÖ , DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir" dedi.Öte yandan Bozdağ, iadesi istenen kişilerin durumuyla ilgili soruya, "İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. ABD’den de defalarca istedik, onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik" yanıtını verdi.'Yeni yargı paketi hazırlanıyor'TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi beklenen yargı paketi hakkında da bilgi veren Adalet Bakanı Bozdağ, "Yargı paketi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/isvecten-turkiye-karari-nato-gorusmelerine-eski-basbakanin-sekreteri-devam-edecek-1061398877.html

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bekir bozdağ, türkiye, isveç, nato