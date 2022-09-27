https://sputniknews.com.tr/20220927/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavasi-denklem-disi-birakti-1061657233.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı

Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiğini öne sürdü ve '2023 seçimlerinde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye oy... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T09:43+0300

2022-09-27T09:43+0300

2022-09-27T09:43+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

recep tayyip erdoğan

6'lı masa

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

muhalefet

ak parti

cumhurbaşkanı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiğini iddia etti. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:'Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı'İBB Başkanı ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu iddia eden Selvi "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleştikten sonra CHP’de Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik hazırlık başladı. Ekrem İmamoğlu, zaten bir süredir Kılıçdaroğlu’na rağmen ortak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görmüş, dümeni CHP Genel Başkanlığı’na kırmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini güçlendirmişti. Ama İmamoğlu’na kötü bir haberim olacak. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı da İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı. CHP kulislerinin nabzını iyi tutan iki gazeteci İsmail Saymaz ile Sedat Bozkurt da cumhurbaşkanı seçilse dahi Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğini yazdılar. Kılıçdaroğlu istifa etmediği takdirde CHP Genel Başkanlığı için vekaleti Faik Öztrak’a vereceği söyleniyor. Peki sonrası? Seçimi kaybederse partisinin başına dönecek. Ama Erdoğan karşısında en çok oyu alan lider olarak koltuğunu sağlama almış olacak. Kazanırsa Parlamenter Sistem’e geçiş süreci diye devam edebilir. Erdoğan için tenkit ettikleri partili cumhurbaşkanlığının ne kadar iyi olduğunu anlatırlar, olur biter. Seçimi kazandıktan sonra istifa ederse o zaman da seçimi kazanmanın verdiği güçle istediği ismi seçtirmek isteyebilir. Özal ve Demirel bunu denemiş, başarılı olamamıştı. Aslında CHP’de seçimden sonra ne olacağını sandıktan çıkacak sonuç belirleyecek. Ama en azından seçimden önce Ekrem İmamoğlu’na CHP Genel Başkanlığı’nı kaptırmamakta kararlı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220925/ahmet-hakan-kilicdaroglu-beklenenden-cok-daha-disli-cikti-1061596367.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, muhalefet, ak parti, cumhurbaşkanı