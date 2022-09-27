https://sputniknews.com.tr/20220927/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavasi-denklem-disi-birakti-1061657233.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiğini öne sürdü ve '2023 seçimlerinde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye oy... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T09:43+0300
2022-09-27T09:43+0300
2022-09-27T09:43+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
recep tayyip erdoğan
6'lı masa
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
muhalefet
ak parti
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiğini iddia etti. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:'Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı'İBB Başkanı ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu iddia eden Selvi "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleştikten sonra CHP’de Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik hazırlık başladı. Ekrem İmamoğlu, zaten bir süredir Kılıçdaroğlu’na rağmen ortak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görmüş, dümeni CHP Genel Başkanlığı’na kırmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini güçlendirmişti. Ama İmamoğlu’na kötü bir haberim olacak. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı da İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı. CHP kulislerinin nabzını iyi tutan iki gazeteci İsmail Saymaz ile Sedat Bozkurt da cumhurbaşkanı seçilse dahi Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğini yazdılar. Kılıçdaroğlu istifa etmediği takdirde CHP Genel Başkanlığı için vekaleti Faik Öztrak’a vereceği söyleniyor. Peki sonrası? Seçimi kaybederse partisinin başına dönecek. Ama Erdoğan karşısında en çok oyu alan lider olarak koltuğunu sağlama almış olacak. Kazanırsa Parlamenter Sistem’e geçiş süreci diye devam edebilir. Erdoğan için tenkit ettikleri partili cumhurbaşkanlığının ne kadar iyi olduğunu anlatırlar, olur biter. Seçimi kazandıktan sonra istifa ederse o zaman da seçimi kazanmanın verdiği güçle istediği ismi seçtirmek isteyebilir. Özal ve Demirel bunu denemiş, başarılı olamamıştı. Aslında CHP’de seçimden sonra ne olacağını sandıktan çıkacak sonuç belirleyecek. Ama en azından seçimden önce Ekrem İmamoğlu’na CHP Genel Başkanlığı’nı kaptırmamakta kararlı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220925/ahmet-hakan-kilicdaroglu-beklenenden-cok-daha-disli-cikti-1061596367.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, muhalefet, ak parti, cumhurbaşkanı
kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, muhalefet, ak parti, cumhurbaşkanı
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı
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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiğini öne sürdü ve '2023 seçimlerinde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye oy verileceğini ifade etti. Selvi ayrıca, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’nun
cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiğini iddia etti. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
şunları ifade etti:
"2 Ekim’deki 6’lı masanın toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, önemli bir hamle yaptı. “Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun hamlesinin zamanlaması çok önemliydi. Kılıçdaroğlu böylece birinci adımda CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını garantiye aldı. Şimdi sıra 6’lı masanın ortak adayı olmakta. Kılıçdaroğlu’nun çıkışına dönersek CHP lideri bu hamlesiyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklem dışı bıraktı. Şah çekti, mat etti."
'Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı'
İBB Başkanı ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu iddia eden Selvi "Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleştikten sonra CHP’de Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik hazırlık başladı. Ekrem İmamoğlu, zaten bir süredir Kılıçdaroğlu’na rağmen ortak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görmüş, dümeni CHP Genel Başkanlığı’na kırmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini güçlendirmişti. Ama İmamoğlu’na kötü bir haberim olacak. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı da İmamoğlu’na kaptırmamakta kararlı. CHP kulislerinin nabzını iyi tutan iki gazeteci İsmail Saymaz ile Sedat Bozkurt da cumhurbaşkanı seçilse dahi Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğini yazdılar. Kılıçdaroğlu istifa etmediği takdirde CHP Genel Başkanlığı için vekaleti Faik Öztrak’a vereceği söyleniyor. Peki sonrası? Seçimi kaybederse partisinin başına dönecek. Ama Erdoğan karşısında en çok oyu alan lider olarak koltuğunu sağlama almış olacak. Kazanırsa Parlamenter Sistem’e geçiş süreci diye devam edebilir. Erdoğan için tenkit ettikleri partili cumhurbaşkanlığının ne kadar iyi olduğunu anlatırlar, olur biter. Seçimi kazandıktan sonra istifa ederse o zaman da seçimi kazanmanın verdiği güçle istediği ismi seçtirmek isteyebilir. Özal ve Demirel bunu denemiş, başarılı olamamıştı. Aslında CHP’de seçimden sonra ne olacağını sandıktan çıkacak sonuç belirleyecek. Ama en azından seçimden önce Ekrem İmamoğlu’na CHP Genel Başkanlığı’nı kaptırmamakta kararlı" dedi.