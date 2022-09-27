ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik
23:08 27.09.2022 (güncellendi: 23:09 27.09.2022)
© Twitter/NAVCENTABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.
© Twitter/NAVCENT
ABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon dolar değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT)- 5. Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hızlı Müdahale aracı, Umman Körfezi'nde devriye gezerken bir balıkçı teknesinde 2 bin 410 kilogram eroin ele geçirdiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, tahmini değeri 85 milyon dolar olan eroinin, bu yıl içinde Ortadoğu’da uluslararası deniz kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.
A @USCG fast response cutter seized an estimated $85 million worth of heroin from a fishing vessel in the Gulf of Oman, Sept. 27, representing the largest illegal drug interdiction in the Middle East by international naval forces this year.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 27, 2022
Read more ⬇️https://t.co/cMapYI2vy4 pic.twitter.com/33jRVtyX8m