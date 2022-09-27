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ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik
ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik
ABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon dolar değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T23:08+0300
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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT)- 5. Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hızlı Müdahale aracı, Umman Körfezi'nde devriye gezerken bir balıkçı teknesinde 2 bin 410 kilogram eroin ele geçirdiğini duyurdu.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, tahmini değeri 85 milyon dolar olan eroinin, bu yıl içinde Ortadoğu’da uluslararası deniz kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.
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ortadoğu, abd, deniz
ortadoğu, abd, deniz

ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik

23:08 27.09.2022 (güncellendi: 23:09 27.09.2022)
© Twitter/NAVCENTABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.
ABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© Twitter/NAVCENT
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ABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon dolar değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT)- 5. Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hızlı Müdahale aracı, Umman Körfezi'nde devriye gezerken bir balıkçı teknesinde 2 bin 410 kilogram eroin ele geçirdiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, tahmini değeri 85 milyon dolar olan eroinin, bu yıl içinde Ortadoğu’da uluslararası deniz kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.
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