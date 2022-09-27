https://sputniknews.com.tr/20220927/abd-donanmasi-umman-korfezinde-85-milyon-dolar-degerinde-eroin-ele-gecirdik-1061689906.html

ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik

ABD Donanması: Umman Körfezi'nde 85 milyon dolar değerinde eroin ele geçirdik

ABD Donanması, Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 85 milyon dolar değerinde 2 bin 400 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT)- 5. Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hızlı Müdahale aracı, Umman Körfezi'nde devriye gezerken bir balıkçı teknesinde 2 bin 410 kilogram eroin ele geçirdiğini duyurdu.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, tahmini değeri 85 milyon dolar olan eroinin, bu yıl içinde Ortadoğu’da uluslararası deniz kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

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ortadoğu, abd, deniz