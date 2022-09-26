https://sputniknews.com.tr/20220926/yilmaz-vuraldan-faroe-adalari-yenilgisi-tepkisi-ulkede-insandan-cok-keci-yasiyor-1061622878.html

Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yenilgisi tepkisi: 'Ülkede insandan çok keçi yaşıyor'

Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları yenilgisi tepkisi: 'Ülkede insandan çok keçi yaşıyor'

A Milli Futbol Takımını'nın Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet spor kamuoyunda büyük tepki çekti. Teknik direktör Yılmaz Vural ay-yıldızlıların... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T12:07+0300

2022-09-26T12:07+0300

2022-09-26T12:07+0300

spor

yılmaz vural

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Milli Takım'da idari sorunların olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Burada aslında sahadakiler suçlu gibi görünüyor ama futbolun idari sorunu var. Kendini idare edemeyecek durumda. Özerk olmak kimseye muhtaç olmamak demek. Siyasetten bağımsız olman demek. Kendi sorunlarınızı neden kendiniz çözmüyorsunuz" diye konuştu.Vural'ın açıklamaları şöyle:"Devlet daha ne yapsın sana desteği vermeye çalışıyor zaten. TFF bir karar alır, Başkanlar çıkıyor ne yaparsan yap 'dur bir dakika' diyor. Nasıl oluyor bu? Lig başlamış rezerv lig diye, 2 hafta sonra iptal ediyorlar. TFF bunu yaparken kulüpler istiyor diye mi yaptı kendi tasarruflarıyla mı yaptı. Kulüplere yönettiriyorsunuz futbolu.Futbolla ilgili veya ilgili olmayan insanları eziyorsunuz. Faroe Adaları gibi 50 bin insanın yaşadığı, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı ülkeye yeniliyorsun, bu beni üzüyor. Bu işin nitelik değil nicelikle alakası var."Kuntz'un ne diyeceğini merak ediyorum. Futbolcuları suçlayacağını düşünmüyorum. Ozan Kabak kötüyse 2 günde nasıl iyileşti mesela?"

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yılmaz vural