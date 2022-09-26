https://sputniknews.com.tr/20220926/yazar-yapar-kadinlarin-basari-hikayeleri-dramlara-gore-reyting-aliyor-toplum-aciyla-besleniyor-1061636765.html
Yazar Yapar: Kadınların başarı hikayeleri dramlara göre reyting alıyor, toplum acıyla besleniyor
Yazar Yapar: Kadınların başarı hikayeleri dramlara göre reyting alıyor, toplum acıyla besleniyor
Yazar Yapar, “Kadınların başarı hikayeleri, dramlara göre çok az beğeni ve reyting alıyor. Çünkü Türk toplumu acıyla besleniyor” dedi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T17:53+0300
2022-09-26T17:53+0300
2022-09-26T17:55+0300
yazar
görüş
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Yazar Mehmet Yapar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.1960 model kırmızı bisikletiyle yıllardır yolları arşınlıyor Mehmet Yapar. Yaşadığımız hız çağında kimsenin dikkat etmediği, bakıp da görmediği yerlerde bisikletiyle dolaşıyor, insanlarla söyleşiyor. Kuytuda kalmış, sarsıcı, düşündürücü, motive edici kadın hikâyeleri topluyor, paylaşıyor, görünür kılıyor. ‘Kırmızı Bisikletim’ kitabı bu yaşanmış kadın hikâyelerinden bir seçki sunuyor okurlara.‘Düşmeden de başarıyı takdir etsek çok daha anlamlı olacak’Yapar, “Arşivimde ana teması kadın olan 1000’in üzerinde hikaye var. . Her gün yeni kadın hikayeleri ile karşılaşmaya devam ediyorum. Amacım il il gezip, kadınların gücünü, başarısını duyurmak” dedi.“Kadınların gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel” diyen Yapar, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20220925/yazar-kulak-yazmak-benim-icin-dua-etmeye-es-1061621035.html
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
yazar, radyo
Yazar Yapar: Kadınların başarı hikayeleri dramlara göre reyting alıyor, toplum acıyla besleniyor
17:53 26.09.2022 (güncellendi: 17:55 26.09.2022) Abone ol
Yazar Yapar, “Kadınların başarı hikayeleri, dramlara göre çok az beğeni ve reyting alıyor. Çünkü Türk toplumu acıyla besleniyor” dedi.
Yazar Mehmet Yapar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
1960 model kırmızı bisikletiyle yıllardır yolları arşınlıyor Mehmet Yapar. Yaşadığımız hız çağında kimsenin dikkat etmediği, bakıp da görmediği yerlerde bisikletiyle dolaşıyor, insanlarla söyleşiyor. Kuytuda kalmış, sarsıcı, düşündürücü, motive edici kadın hikâyeleri topluyor, paylaşıyor, görünür kılıyor. ‘Kırmızı Bisikletim’ kitabı bu yaşanmış kadın hikâyelerinden bir seçki sunuyor okurlara.
‘Düşmeden de başarıyı takdir etsek çok daha anlamlı olacak’
Yapar, “Arşivimde ana teması kadın olan 1000’in üzerinde hikaye var. . Her gün yeni kadın hikayeleri ile karşılaşmaya devam ediyorum. Amacım il il gezip, kadınların gücünü, başarısını duyurmak” dedi.
“Kadınların gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel” diyen Yapar, şöyle konuştu:
“Kadınların başarı hikayeleri, dramlara göre çok az beğeni ve reyting alıyor. Yıllardır gözlemliyorum ve bu çok üzücü. Bunu acı ile beslenmemize bağlıyorum çünkü Türk toplumu acıyla besleniyor. İzlediğimiz sabah kuşaklarından da bunu anlıyoruz. Bunu, ben kırmaya çalışıyorum. Acıyla bir yere kadar beslenebiliyorsunuz, acı da bir yerden sonra sıkıntı yaratmaya başlıyor. Kadın dayak yiyip ya da tecavüze uğrayıp ayağa kalktığında daha da çok seviliyor. Niye kadın bu duruma düşsün ki? Düşmeden de başarıyı takdir etsek çok daha anlamlı olacak.”