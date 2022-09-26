Yazar Yapar: Kadınların başarı hikayeleri dramlara göre reyting alıyor, toplum acıyla besleniyor

“Kadınların başarı hikayeleri, dramlara göre çok az beğeni ve reyting alıyor. Yıllardır gözlemliyorum ve bu çok üzücü. Bunu acı ile beslenmemize bağlıyorum çünkü Türk toplumu acıyla besleniyor. İzlediğimiz sabah kuşaklarından da bunu anlıyoruz. Bunu, ben kırmaya çalışıyorum. Acıyla bir yere kadar beslenebiliyorsunuz, acı da bir yerden sonra sıkıntı yaratmaya başlıyor. Kadın dayak yiyip ya da tecavüze uğrayıp ayağa kalktığında daha da çok seviliyor. Niye kadın bu duruma düşsün ki? Düşmeden de başarıyı takdir etsek çok daha anlamlı olacak.”