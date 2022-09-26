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Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatını protesto etti
Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatını protesto etti
Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye, adalara silah sevkiyatını protesto etti. Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti. Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220926/savunma-uzmani-dilek-yunanistan-egede-asker-cikardigi-gayri-askeri-adalari-abdye-kullandirabilir--1061631956.html
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türkiye, yunanistan, abd
türkiye, yunanistan, abd

Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatını protesto etti

17:10 26.09.2022 (güncellendi: 17:27 26.09.2022)
© AAYunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı
Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
Türkiye, adalara silah sevkiyatını protesto etti. Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.
Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti.

Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti.
Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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Savunma uzmanı Dilek: Yunanistan Ege’de asker çıkardığı gayri askeri adaları ABD’ye kullandırabilir
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