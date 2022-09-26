https://sputniknews.com.tr/20220926/turkiye-yunanistan-ve-abd-nezdinde-protesto-etti-1061634900.html

Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatını protesto etti

Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüdeki iki adaya silah sevkiyatını protesto etti

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

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Türkiye, adalara silah sevkiyatını protesto etti. Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti. Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220926/savunma-uzmani-dilek-yunanistan-egede-asker-cikardigi-gayri-askeri-adalari-abdye-kullandirabilir--1061631956.html

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