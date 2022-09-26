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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/tunus-ukraynada-okuyan-ogrencileri-ulkedeki-tip-fakultelerine-entegre-etmek-imkansiz-1061643228.html
Tunus: Ukrayna’da okuyan öğrencileri ülkedeki tıp fakültelerine entegre etmek imkansız
Tunus: Ukrayna’da okuyan öğrencileri ülkedeki tıp fakültelerine entegre etmek imkansız
Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, Ukrayna'da tıp okuyan öğrencileri ülkedeki fakültelere entegre etmenin sınırlı kapasite nedeniyle imkansız olduğunu... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T21:20+0300
2022-09-26T21:34+0300
ukrayna krizi
tunus
öğrenci
tıp
okumak
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Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, sayıları 1400'ü aşan Ukrayna'da eğitim gören Tunuslu öğrencilerin, sınırlı kapasite nedeniyle ülkedeki tıp fakültelerine entegre edilmesinin imkansız olduğunu açıkladı.Mozambik haber sitesine açıklama yapan Bakan Buksir, 2022-2023 eğitim yılında 9 yüz öğrencinin tıp fakültelerine yönlendirildiğini belirtti.Buksir, ismini vermediği komşu bir ülkenin bakanıyla orada okumak isteyen öğlencilerin entegrasyonunu görüştüğünü anlattı.Tunuslu bakan, öğrencilerin durumuyla yakından ilgilendiğini, geçen cuma Sağlık Bakanı'yla görüşüp bu öğrencilere mevcut imkanlar dahilinde neler sunabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.
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tunus, öğrenci, tıp, okumak
tunus, öğrenci, tıp, okumak

Tunus: Ukrayna’da okuyan öğrencileri ülkedeki tıp fakültelerine entegre etmek imkansız

21:20 26.09.2022 (güncellendi: 21:34 26.09.2022)
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Tunus, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, Ukrayna'da tıp okuyan öğrencileri ülkedeki fakültelere entegre etmenin sınırlı kapasite nedeniyle imkansız olduğunu belirtti.
Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, sayıları 1400'ü aşan Ukrayna'da eğitim gören Tunuslu öğrencilerin, sınırlı kapasite nedeniyle ülkedeki tıp fakültelerine entegre edilmesinin imkansız olduğunu açıkladı.
Mozambik haber sitesine açıklama yapan Bakan Buksir, 2022-2023 eğitim yılında 9 yüz öğrencinin tıp fakültelerine yönlendirildiğini belirtti.
Buksir, ismini vermediği komşu bir ülkenin bakanıyla orada okumak isteyen öğlencilerin entegrasyonunu görüştüğünü anlattı.
Tunuslu bakan, öğrencilerin durumuyla yakından ilgilendiğini, geçen cuma Sağlık Bakanı'yla görüşüp bu öğrencilere mevcut imkanlar dahilinde neler sunabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.
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