https://sputniknews.com.tr/20220926/tunus-ukraynada-okuyan-ogrencileri-ulkedeki-tip-fakultelerine-entegre-etmek-imkansiz-1061643228.html

Tunus: Ukrayna’da okuyan öğrencileri ülkedeki tıp fakültelerine entegre etmek imkansız

Tunus: Ukrayna’da okuyan öğrencileri ülkedeki tıp fakültelerine entegre etmek imkansız

Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, Ukrayna'da tıp okuyan öğrencileri ülkedeki fakültelere entegre etmenin sınırlı kapasite nedeniyle imkansız olduğunu... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T21:20+0300

2022-09-26T21:20+0300

2022-09-26T21:34+0300

ukrayna krizi

tunus

öğrenci

tıp

okumak

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Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Monsef Buksir, sayıları 1400'ü aşan Ukrayna'da eğitim gören Tunuslu öğrencilerin, sınırlı kapasite nedeniyle ülkedeki tıp fakültelerine entegre edilmesinin imkansız olduğunu açıkladı.Mozambik haber sitesine açıklama yapan Bakan Buksir, 2022-2023 eğitim yılında 9 yüz öğrencinin tıp fakültelerine yönlendirildiğini belirtti.Buksir, ismini vermediği komşu bir ülkenin bakanıyla orada okumak isteyen öğlencilerin entegrasyonunu görüştüğünü anlattı.Tunuslu bakan, öğrencilerin durumuyla yakından ilgilendiğini, geçen cuma Sağlık Bakanı'yla görüşüp bu öğrencilere mevcut imkanlar dahilinde neler sunabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

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