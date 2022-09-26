https://sputniknews.com.tr/20220926/tobb-baskani-hisarciklioglu-turk-insaninin-120-yillik-ruyasi-hayali-var-turkiyenin-otomobili-1061644270.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Türk insanının 120 yıllık rüyası, hayali var, Türkiye'nin otomobili. 2017 yılında görevi üstlendik biz. 5 yıllık sürede... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T22:07+0300

2022-09-26T22:07+0300

2022-09-26T22:09+0300

ekonomi

rifat hisarcıklıoğlu

cemil çiçek

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061644606_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_1c1e90e180236cf581d540bf8b573dee.jpg

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, pandemi döneminde 365 oda ve borsa başkanının, üyelerinin sıkıntıları ile taleplerini kendisine ilettiğini belirtti.Bu sorunları icra makamında olan hükümete ilettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bunların önemli bir kısmından da sonuç aldık. Pek çok destek ve düzenleme hayata geçti. Sıkıntılarımız var mı? Var. Bizim işimiz çözmek değil, bizler üyelerimizin sesiyiz ve onların tercümanları oluruz, bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu, hükümetimizindir" diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, bir müjde vermek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de dünyanın en hızlı değişen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı.Eski bilgiyle yeni sorunları çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rifat hisarcıklıoğlu, cemil çiçek, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)