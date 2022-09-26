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THY, bazı yurtdışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, bazı yurtdışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları'nın Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov seferleri için alınan durdurma kararı 31 Aralık'a kadar uzatıldı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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thy, rusya, ukrayna, uçuş
thy, rusya, ukrayna, uçuş

THY, bazı yurtdışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

20:58 26.09.2022 (güncellendi: 20:59 26.09.2022)
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Türk Hava Yolları'nın Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov seferleri için alınan durdurma kararı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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