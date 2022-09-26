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Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga: Olaya polis müdahale etti
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga: Olaya polis müdahale etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T03:33+0300
2022-09-26T03:33+0300
spor
şanlıurfa
maç
kavga
taraftar
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Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.
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şanlıurfa, maç, kavga, taraftar
şanlıurfa, maç, kavga, taraftar

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga: Olaya polis müdahale etti

03:33 26.09.2022
© AATarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında kavga
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.
Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.
Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.
Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.
Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.
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