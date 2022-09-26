https://sputniknews.com.tr/20220926/tacikistanin-en-buyuk-bankalarindan-biri-mir-kartlarinin-kabulunu-askiya-aldi-1061642181.html
Tacikistan’ın en büyük bankalarından Dushanbe City Bank, Mir kartlarının kabulünü askıya aldı
Tacikistan’ın en büyük bankalarından Dushanbe City Bank, Mir kartlarının kabulünü askıya aldı
Tacikistan’ın en büyük bankalarından Dushanbe City Bank, Mir ödeme sisteminin kartları ile ilgili işlemlerini teknik nedenlerle askıya aldığını bildirdi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:20+0300
2022-09-26T20:20+0300
2022-09-26T20:22+0300
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Bankanın konuya ilişkin açıklamasında, Mir ödeme sisteminin kartları ile ilgili işlemlerin teknik nedenlerle askıya alındığı belirtildi.Dushanbe City Bank resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada ise Mir kartları ile ilgili işlemlerin ne ATM cihazlarında, ne de POS terminallerinde yapıldığı bilgisi verildi.Özbekistan cumhuriyet işlem merkezi Uzcard, geçen cuma günü kendi altyapısındaki Mir ödeme sistemine yönelik hizmetlerin, ayrıca Uzcard-Mir ortak rozetli kartların yurtdışındaki kullanımının askıya alındığını, söz konusu kararın ‘Uzcard ödeme sisteminin katılımcısı tarafında gerekli teknik prosedürlerle ilgili olarak’ alındığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220924/kommersant-rus-mir-odeme-sistemine-siber-saldiri-duzenlendi-1061582477.html
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tacikistan, mir, rusya
Tacikistan’ın en büyük bankalarından Dushanbe City Bank, Mir kartlarının kabulünü askıya aldı
20:20 26.09.2022 (güncellendi: 20:22 26.09.2022) Abone ol
Tacikistan’ın en büyük bankalarından Dushanbe City Bank, Mir ödeme sisteminin kartları ile ilgili işlemlerini teknik nedenlerle askıya aldığını bildirdi.
Bankanın konuya ilişkin açıklamasında, Mir ödeme sisteminin kartları ile ilgili işlemlerin teknik nedenlerle askıya alındığı belirtildi.
Dushanbe City Bank resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada ise Mir kartları ile ilgili işlemlerin ne ATM cihazlarında, ne de POS terminallerinde yapıldığı bilgisi verildi.
Özbekistan cumhuriyet işlem merkezi Uzcard, geçen cuma günü kendi altyapısındaki Mir ödeme sistemine yönelik hizmetlerin, ayrıca Uzcard-Mir ortak rozetli kartların yurtdışındaki kullanımının askıya alındığını, söz konusu kararın ‘Uzcard ödeme sisteminin katılımcısı tarafında gerekli teknik prosedürlerle ilgili olarak’ alındığını duyurmuştu.