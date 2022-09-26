https://sputniknews.com.tr/20220926/sri-lanka-ankara-buyukelciligi-tabela-ve-bayrak-bilgimiz-olmadan-asilmis-1061637985.html
Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği: Pendik'teki tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış
Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği: Pendik'teki tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış
Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da fahri... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:22+0300
2022-09-26T18:22+0300
2022-09-26T18:23+0300
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Pendik'te Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nin İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunmadığından, söz konusu İstanbul Fahri Konsolosluğu gayri resmi ve yetkisizdir.Bahse konu haberde geçen Şahin Şimşek ve Alp Türkyılmaz Sri Lanka hükümeti tarafından yetkilendirilmediği halde ofis açmış ve yasal olmayan faaliyetlerde bulunmuştur.Söz konusu kişilerden Alp Türkyılmaz eski Sri Lanka Fahri Konsolosudur fakat görevi Mayıs 2022 ayında sonlandırılmıştır. Şahin Şimsek, elçiliğimiz tarafından tanınmamakla birlikte, kayıtlı bir çalışan değildir ve hiçbir yetkisi yoktur Bu kişiler ofis açmak, vatandaşlık belgesi bulundurmak gibi görevlerine sahip değildir.Asılan tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış ve tamamen hükümsüzdür. Konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında elcilik tarafından işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://sputniknews.com.tr/20220925/istanbulda-bulunan-sri-lanka-fahri-baskonsoloslugunda-olayli-tahliye-1061599492.html
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Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği: Pendik'teki tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış
18:22 26.09.2022 (güncellendi: 18:23 26.09.2022) Abone ol
Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da fahri başkonsolosluğun bulunmadığını belirterek konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında büyükelçilik tarafından işlem başlatıldığı ifade edildi.
Pendik'te Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nin İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunmadığından, söz konusu İstanbul Fahri Konsolosluğu gayri resmi ve yetkisizdir.
Bahse konu haberde geçen Şahin Şimşek ve Alp Türkyılmaz Sri Lanka hükümeti tarafından yetkilendirilmediği halde ofis açmış ve yasal olmayan faaliyetlerde bulunmuştur.
Söz konusu kişilerden Alp Türkyılmaz eski Sri Lanka Fahri Konsolosudur fakat görevi Mayıs 2022 ayında sonlandırılmıştır. Şahin Şimsek, elçiliğimiz tarafından tanınmamakla birlikte, kayıtlı bir çalışan değildir ve hiçbir yetkisi yoktur Bu kişiler ofis açmak, vatandaşlık belgesi bulundurmak gibi görevlerine sahip değildir.
Asılan tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış ve tamamen hükümsüzdür. Konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında elcilik tarafından işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."