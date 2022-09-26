https://sputniknews.com.tr/20220926/sarigul-turkiyenin-dort-bir-yaninda-krizler-savaslar-yasaniyor-sinir-guvenligimizi-korumaliyiz-1061647964.html

Sarıgül: Türkiye’nin dört bir yanında krizler savaşlar yaşanıyor, sınır güvenliğimizi korumalıyız

Sarıgül: Türkiye’nin dört bir yanında krizler savaşlar yaşanıyor, sınır güvenliğimizi korumalıyız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran’daki eylemlerin büyüme ihtimaline karşı sınır güvenliğinin korunması gerektiğini belirterek... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T23:33+0300

2022-09-26T23:33+0300

2022-09-26T23:33+0300

politika

mustafa sarıgül

sınır

türkiye değişim partisi (tdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061647557_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_084a25035ae42a9032d29dbec5e3c414.jpg

TDP Merkez Binası’nda gerçekleştirilen gündem değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, “Türkiye’nin dört bir yanında krizler, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşına yol açacağı konuşuluyor. İran’da 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürüyor. İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadele" ifadelerini kullandı. 'Bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız'Sınır güvenliğinin önemine değinen Sarıgül, "Bu tip olayların nereye varacağı belli olmaz. Şimdiden sınır güvenliğimizi korumamız lazım. Meclis açılır açılmaz bir kapalı oturum yaparak, bir tehdit değerlendirmesi yapmalı, gerekenlerin yapılması konusunda hükümete tam yetki vermelidir. Dünyanın önüne birlik içinde kararlı ve dik bir duruş koymamız lazım. Önemimizi ve değerimizi bilmeyenlerle, bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız” diye konuştu. Türkiye Değişim Partisi için heyecanlı bir günü yaşadıklarını vurgulayan Sarıgül, “Tam 366 gün önce onurla, gururla, şerefle Türkiye Değişim Partisi’nin ilk kongresini yapıp seçime girme yetkisini almıştık. Geçen sene bugün yaptığımız çalışmayla seçimlere girme hakkını kazandık. Şimdi heyecanlı ve gururluyuz” şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, sınır, türkiye değişim partisi (tdp)