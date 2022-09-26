https://sputniknews.com.tr/20220926/rusyanin-ijevsk-kentinde-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1061619910.html

Rusya’nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın İjevsk kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T11:17+0300

2022-09-26T11:17+0300

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silahlı saldırı

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Rusya’nın Udmurtiya Cumhuriyeti’nin başkenti İjevks’teki 88 numaralı okula kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Udmurtiya lideri Aleksandr Breçalov, okulda düzenlenen silahlı saldırı sonucunda saldırganın okulun güvenlik görevlisini öldürdüğünü belirtti. Breçalov, “Çocuklar arasında da ölen ve yaralananlar var” dedi.Rusya İçişleri Bakanlığı, 88 numaralı okulda düzenlenen silahlı saldırı yüzünden en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada,, okul baskınını düzenleyen saldırganın 6 kişiyi öldürdükten sonra kendisini vurduğu ve hayatını kaybettiği kaydedildi.Öte yandan Kommersant gazetesi, 88 numaralı okulun çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğunu, saldırı yerine Ulusal Muhafız Güçleri (Rosgvardiya), Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile yerel İçişleri Bakanlığı personelinin sevk edildiğini aktardı.

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