https://sputniknews.com.tr/20220926/rus-hackerler-1500-ukraynali-istihbaratcinin-bilgisini-yayinladi-1061642342.html
Rus hackerler, 1500 Ukraynalı istihbaratçının bilgisini yayınladı
Rus hackerler, 1500 Ukraynalı istihbaratçının bilgisini yayınladı
Rus hacker grubu RaHDit, Nemezida adlı sitede, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’nin en az bin 500 çalışanının bilgisini yayınladı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:30+0300
2022-09-26T20:30+0300
2022-09-26T20:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
hacker
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Rus güvenlik güçleri, Sputnik’e açıklamasında, RaHDit korsanlarının yayınladığı bilgilerinin güncelliğini doğruladı. İfşa edilen bilgiler, en az 20 ülkedeki büyükelçiliklerde çalışan istihbarat subaylarına ait.Listede, Ukrayna’ya aktif destek veren ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya gibi ülkelerin yanı sıra, daha tarafsız konumda bulunan Azerbaycan, Arjantin, Macaristan, Yunanistan, Irak, Güney Afrika, Tacikistan gibi ülkeler de yer alıyor.Bilgisayar korsanları ayrıca, Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO’daki temsilciliklerinde çalışan istihbaratçıların verilerini de yayınladı ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne ait 40’tan fazla üs ile bir eğitim merkezini ifşa etti.
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rusya, ukrayna, hacker
Rus hackerler, 1500 Ukraynalı istihbaratçının bilgisini yayınladı
20:30 26.09.2022 (güncellendi: 20:31 26.09.2022) Abone ol
Rus hacker grubu RaHDit, Nemezida adlı sitede, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’nin en az bin 500 çalışanının bilgisini yayınladı.
Rus güvenlik güçleri, Sputnik’e açıklamasında, RaHDit korsanlarının yayınladığı bilgilerinin güncelliğini doğruladı. İfşa edilen bilgiler, en az 20 ülkedeki büyükelçiliklerde çalışan istihbarat subaylarına ait.
Listede, Ukrayna’ya aktif destek veren ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya gibi ülkelerin yanı sıra, daha tarafsız konumda bulunan Azerbaycan, Arjantin, Macaristan, Yunanistan, Irak, Güney Afrika, Tacikistan gibi ülkeler de yer alıyor.
Bilgisayar korsanları ayrıca, Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO’daki temsilciliklerinde çalışan istihbaratçıların verilerini de yayınladı ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne ait 40’tan fazla üs ile bir eğitim merkezini ifşa etti.