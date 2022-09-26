https://sputniknews.com.tr/20220926/rus-hackerler-1500-ukraynali-istihbaratcinin-bilgisini-yayinladi-1061642342.html

Rus hackerler, 1500 Ukraynalı istihbaratçının bilgisini yayınladı

Rus hackerler, 1500 Ukraynalı istihbaratçının bilgisini yayınladı

Rus hacker grubu RaHDit, Nemezida adlı sitede, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’nin en az bin 500 çalışanının bilgisini yayınladı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T20:30+0300

2022-09-26T20:30+0300

2022-09-26T20:31+0300

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Rus güvenlik güçleri, Sputnik’e açıklamasında, RaHDit korsanlarının yayınladığı bilgilerinin güncelliğini doğruladı. İfşa edilen bilgiler, en az 20 ülkedeki büyükelçiliklerde çalışan istihbarat subaylarına ait.Listede, Ukrayna’ya aktif destek veren ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya gibi ülkelerin yanı sıra, daha tarafsız konumda bulunan Azerbaycan, Arjantin, Macaristan, Yunanistan, Irak, Güney Afrika, Tacikistan gibi ülkeler de yer alıyor.Bilgisayar korsanları ayrıca, Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO’daki temsilciliklerinde çalışan istihbaratçıların verilerini de yayınladı ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne ait 40’tan fazla üs ile bir eğitim merkezini ifşa etti.

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