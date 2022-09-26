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https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-abdnin-gizli-dinleme-faaliyetlerini-ortaya-cikaran-snowdena-rusya-vatandasligi-verdi-1061640257.html
Putin, ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi
Putin, ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Haziran 2013'ten bu yana Rusya'da... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede 21 Haziran 1983 doğumlu ABD vatandaşı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.Snowden, 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya çıkarmıştı. Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, 9 yılı aşkın bir süredir bu ülkede ikamet ediyor.Putin, Snowden hakkında ne demişti?2017 yılında Putin, Oliver Stone’un ‘Putin Röportajları’ (The Putin Interviews) adlı belgeselinde Snowden hakkındaki açıklamalar yapmıştı.Snowden’a ilk başta destek vermek istemediklerini söyleyen Putin, "Snowden’a hakkını teslim etmemiz gerekir, bize bilgi vermeyi planlamıyordu. Ortak mücadele çağrısı yaptı. O dönemde buna hazır olmadığımız ortaya çıktı. Birçok kişiyi — belki sizi de — hayal kırıklığına uğratacağım ama bunun bize uygun olmadığını söyledim. ABD’yle ilişkiler zaten zor durumdaydı, daha fazla zorluğa ihtiyacımız yoktu. Snowden’la ilk temaslar Çin’de başladı. Daha sonra bana Snowden’ın Moskova uçağında olduğunu ve buradan Latin Amerika’ya geçeceği bildirildi. Ancak Snowden’in uçmayı planladığı ülkelerin kendisini kabul etmediği ortaya çıktı ve böylece Moskova’daki havalimanının transit yolcular bölümüne geldi. Bir süre transit yolcular bölümünden kaldığını anımsatan ve daha sonra kendisine sığınma hakkı verdik” demişti.Putin, “Snowden bir hain değil. Ülkesinin çıkarlarına ihanet etmedi, başka bir ülkeye bilgi sızdırmadı” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20190802/edward-snowden-facebook-sizi-gizlice-gozetliyor-1039830599.html
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rusya, edward snowden, vladimir putin
rusya, edward snowden, vladimir putin

Putin, ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi

19:05 26.09.2022 (güncellendi: 19:18 26.09.2022)
© Fotoğraf : East News/ CAP/FB, Capital PicturesEdward Snowden
Edward Snowden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© Fotoğraf : East News/ CAP/FB, Capital Pictures
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Haziran 2013'ten bu yana Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.
Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede 21 Haziran 1983 doğumlu ABD vatandaşı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.

Snowden, 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya çıkarmıştı. Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, 9 yılı aşkın bir süredir bu ülkede ikamet ediyor.

Putin, Snowden hakkında ne demişti?

2017 yılında Putin, Oliver Stone’un ‘Putin Röportajları’ (The Putin Interviews) adlı belgeselinde Snowden hakkındaki açıklamalar yapmıştı.

Snowden’a ilk başta destek vermek istemediklerini söyleyen Putin, "Snowden’a hakkını teslim etmemiz gerekir, bize bilgi vermeyi planlamıyordu. Ortak mücadele çağrısı yaptı. O dönemde buna hazır olmadığımız ortaya çıktı. Birçok kişiyi — belki sizi de — hayal kırıklığına uğratacağım ama bunun bize uygun olmadığını söyledim. ABD’yle ilişkiler zaten zor durumdaydı, daha fazla zorluğa ihtiyacımız yoktu. Snowden’la ilk temaslar Çin’de başladı. Daha sonra bana Snowden’ın Moskova uçağında olduğunu ve buradan Latin Amerika’ya geçeceği bildirildi. Ancak Snowden’in uçmayı planladığı ülkelerin kendisini kabul etmediği ortaya çıktı ve böylece Moskova’daki havalimanının transit yolcular bölümüne geldi. Bir süre transit yolcular bölümünden kaldığını anımsatan ve daha sonra kendisine sığınma hakkı verdik” demişti.

Putin, “Snowden bir hain değil. Ülkesinin çıkarlarına ihanet etmedi, başka bir ülkeye bilgi sızdırmadı” ifadelerini kullanmıştı.
Edward Snowden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2019
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Edward Snowden: Facebook sizi gizlice gözetliyor
2 Ağustos 2019, 20:10
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