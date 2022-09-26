https://sputniknews.com.tr/20220926/once-akrabasini-vurdu-serbest-kalinca-da-esini-oldurdu-tutuklansaydi-olduremeyecekti-1061627987.html

Önce akrabasını vurdu, serbest kalınca da eşini öldürdü: 'Tutuklansaydı öldüremeyecekti'

Önce akrabasını vurdu, serbest kalınca da eşini öldürdü: 'Tutuklansaydı öldüremeyecekti'

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce bacanağını pompalı tüfekle vurarak yaralayan ve serbest kalan M.D., 4 çocuk annesi eşi Havva Dursun'u tabancayla başından vurarak... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:10+0300

2022-09-26T14:10+0300

2022-09-26T14:10+0300

yaşam

samsun

kadın cinayeti

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Samsun'un Alaçam ilçesinin Habilli Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce aynı mahallede 2 çocuk babası bacanağı Tamer Karaduman'ı (51) pompalı tüfekle sağ kolundan vuran M.D. (46), dün akşam da tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Havva D.'yi (45) tabancayla başından vurdu.İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan kadın Alacam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.'Tutuklansaydı öldüremeyecekti'Katil zanlısı M.D. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Havva D.'nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Baldızını öldüren bacanağının, kendisini pompalı tüfekle yaraladığını, sol kolu kırıldığı için ameliyat olduğunu ve 3 aydır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirten Tamer Karaduman, "Beni tüfekle yaralayan M.D., olaydan sonra jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ben ise 3 aydır hastanede tedavi görüyorum ve tüfekle ateş ettiği için sağ kolum kırıldı. Koluma platinler takılı ve alçı içinde. Beni vurduğunda tutuklanmış olsaydı, şimdi baldızım Havva D. ölmemiş olacaktı. Bu konuda ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Katil zanlısı, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

samsun

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samsun, kadın cinayeti